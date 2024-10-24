ماكرون يدعو إلى إنهاء الحرب ((في أسرع وقت)) مع استضافته مؤتمر دعم لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬والسماح‭ ‬للبنانيين‭ ‬بإعادة‭ ‬‮«‬التحكم‭ ‬بمصيرهم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬جمع‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لدعم‭ ‬لبنان‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التكاتف‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إنهاء‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المستمرة‭ ‬وفرض‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وحضّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬استفزازاته‭... ‬والضربات‭ ‬العشوائية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينفّذها‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬متوجها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬إليها‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعرف‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬أن‭ ‬نجاحاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬نتحدث‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬الحضارات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لست‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يثير‭ ‬الهمجية‭ ‬بنفسه‭ ‬يقوم‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحضارة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

ونجح‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو‭. ‬وقال‭ ‬بارو‭: ‬‮«‬تجاوبنا‭ ‬مع‭ ‬النداء‭ ‬الذي‭ ‬وجهته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬إعلان‭ ‬مساهمات‭ ‬حيوية‭ (‬بقيمة‭) ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬تضاف‭ ‬إليها‭ ‬مساهمات‭ ‬عينية‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬على‭ ‬قدر‭ ‬الرهان‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستقدم‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬‮«‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬متى‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وتعهدت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بتقديم‭ ‬96‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬103‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬للبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬المساعدات‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للنازحين‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬حضّ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬المسؤولين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بغرض‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬الطارئة‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬وبينما‭ ‬كرر‭ ‬غوتيريش‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬حضّ‭ ‬‮«‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دعمهم‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وهي‭ ‬مكون‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬وسلمي‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬بلدا‭ ‬و15‭ ‬منظمة‭ ‬دولية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬جان‭-‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬سابقا‭. ‬وحضرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬ونظيرتها‭ ‬الكندية‭ ‬ميلاني‭ ‬جولي‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬وليد‭ ‬الخريجي‭. ‬ولم‭ ‬تدع‭ ‬باريس‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لذلك‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬تحقيق‭ ‬خرق‭ ‬دبلوماسي‭. ‬

وفي‭ ‬نداء‭ ‬مشترك‭ ‬ندّدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أوكسفام‭ ‬وأطباء‭ ‬العالم‭ ‬والمجلس‭ ‬الدنماركي‭ ‬للاجئين‭ ‬بـ«تجاهل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الصارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬‮«‬بالإفلات‭ ‬الكامل‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والآن‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬المنظمات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬محاسبة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خطوط‭ ‬حمر‮»‬‭. ‬