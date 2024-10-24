العرادي القائد السابق للمنتخب السعودي يقول:التونسـي والقطــري خبـيران والبحـرينـي منـظم ومتـميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعتقد عبد المنعم العرادي كابتن المنتخب السعودي سابقا والمحلل الفني لقنوات ssc الرياضية للكرة الطائرة بأن التنافس في المجموعة الأولى سينحصر بين منتخبي البحرين وتونس، فكلاهما يملك عناصر قوية، حتى وإن شاركت تونس بمنتخبها الثاني إلا أنها تظل من الدول الأفريقية الأميز، واستعد منتخبها جيدا للبطولة.
ويرى العرادي أن منتخب البحرين يملك الخبرة والأرض، ولديه عناصر متميزة، ويعتبر من المنتخبات المنظمة فنيا وعناصريا.
ويرى المحلل السعودي أن منتخبي العراق وعمان أقل حظوظا، فالعمانيون لم يتغيروا منذ بطولتي الخليج والبطولة العربية بنسختها الماضية التي حصل فيها على المركز الثالث، ويتميز بالاستقرار الفني والإداري وعلى مستوى العناصر، وقد استعد بمعسكرات متقطعة وبسيطة.
ويرى في المنتخب العراقي أنه مقارب للمنتخب العماني في المستوى، ويتوقع أن تنحصر صدارة هذه المجموعة الأولى بين المنتخبين البحريني والتونسي على منافسة صدارة المجموعة، ويحل المنتخب العماني ثالثا.
وتطرق العرادي في الحديث عن المجموعة الثانية، ويعتقد بأن حظوظ المنتخب القطري هي الأقوى لخبرة لاعبيه وكثرة مشاركاتهم مؤخرا، واستعداده الجيد للبطولة، ويتوقع أن يأتي المنتخب السعودي ثانيا على مستوى المجموعة، إذ استعد جيدا خلال معسكريه الداخلي والخارجي في القاهرة، وصفوفه خليطة من العناصر ذات الخبرة والشابة، ولكن يعاب عليه الضعف في مركز 4، ولكن تظل حظوظه هي الأقرب والأقوى للتأهل ثانيا.
ويرى العرادي بشكل مجمل عام أن المنافسة على لقب البطولة ستنحصر بين الثلاثي البحريني والقطري والتونسي.
وخص العرادي منتخبه السعودي بالكلام قائلا: المنتخب السعودي استعد جيدا لهذه البطولة، ويعتقد أنه سيكون بعيدا عن المنافسة على المراكز المتقدمة، إذ لازال يرى فيه أنه ضعيف وعناصره جديدة، إذ تفتقر صفوفه إلى اللاعب المتميز في مركزي 4و2، قد نتميز على مستويي مركز الإعداد بوجود موفق متى كان في قمة تركيزه و3، وربما مركزا الخامس أو السادس أقرب للمنتخب السعودي.
وأبدى المحلل السعودي عدم قناعته بالمنتخب الحالي، وغير مقتنع بطريقة الإحلال والتغيير التي أثرتا بشكل سلبي على الأداء العام للمنتخب.
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