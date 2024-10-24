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العرادي القائد السابق للمنتخب السعودي يقول:التونسـي والقطــري خبـيران والبحـرينـي منـظم ومتـميز

10/24/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعتقد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬العرادي‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬سابقا‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬لقنوات‭ ‬ ssc ‭ ‬الرياضية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬سينحصر‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬البحرين‭ ‬وتونس،‭ ‬فكلاهما‭ ‬يملك‭ ‬عناصر‭ ‬قوية،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬شاركت‭ ‬تونس‭ ‬بمنتخبها‭ ‬الثاني‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تظل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬الأميز،‭ ‬واستعد‭ ‬منتخبها‭ ‬جيدا‭ ‬للبطولة‭.‬

ويرى‭ ‬العرادي‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬يملك‭ ‬الخبرة‭ ‬والأرض،‭ ‬ولديه‭ ‬عناصر‭ ‬متميزة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المنظمة‭ ‬فنيا‭ ‬وعناصريا‭.‬

ويرى‭ ‬المحلل‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬منتخبي‭ ‬العراق‭ ‬وعمان‭ ‬أقل‭ ‬حظوظا،‭ ‬فالعمانيون‭ ‬لم‭ ‬يتغيروا‭ ‬منذ‭ ‬بطولتي‭ ‬الخليج‭ ‬والبطولة‭ ‬العربية‭ ‬بنسختها‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العناصر،‭ ‬وقد‭ ‬استعد‭ ‬بمعسكرات‭ ‬متقطعة‭ ‬وبسيطة‭.‬

ويرى‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬أنه‭ ‬مقارب‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنحصر‭ ‬صدارة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬البحريني‭ ‬والتونسي‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويحل‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬ثالثا‭.‬

وتطرق‭ ‬العرادي‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ويعتقد‭ ‬بأن‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬هي‭ ‬الأقوى‭ ‬لخبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬وكثرة‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬مؤخرا،‭ ‬واستعداده‭ ‬الجيد‭ ‬للبطولة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثانيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة،‭ ‬إذ‭ ‬استعد‭ ‬جيدا‭ ‬خلال‭ ‬معسكريه‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬وصفوفه‭ ‬خليطة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬والشابة،‭ ‬ولكن‭ ‬يعاب‭ ‬عليه‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4،‭ ‬ولكن‭ ‬تظل‭ ‬حظوظه‭ ‬هي‭ ‬الأقرب‭ ‬والأقوى‭ ‬للتأهل‭ ‬ثانيا‭.‬

ويرى‭ ‬العرادي‭ ‬بشكل‭ ‬مجمل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬ستنحصر‭ ‬بين‭ ‬الثلاثي‭ ‬البحريني‭ ‬والقطري‭ ‬والتونسي‭.‬

وخص‭ ‬العرادي‭ ‬منتخبه‭ ‬السعودي‭ ‬بالكلام‭ ‬قائلا‭: ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬استعد‭ ‬جيدا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬إذ‭ ‬لازال‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬ضعيف‭ ‬وعناصره‭ ‬جديدة،‭ ‬إذ‭ ‬تفتقر‭ ‬صفوفه‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬4و2،‭ ‬قد‭ ‬نتميز‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬مركز‭ ‬الإعداد‭ ‬بوجود‭ ‬موفق‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تركيزه‭ ‬و3،‭ ‬وربما‭ ‬مركزا‭ ‬الخامس‭ ‬أو‭ ‬السادس‭ ‬أقرب‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

وأبدى‭ ‬المحلل‭ ‬السعودي‭ ‬عدم‭ ‬قناعته‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الحالي،‭ ‬وغير‭ ‬مقتنع‭ ‬بطريقة‭ ‬الإحلال‭ ‬والتغيير‭ ‬التي‭ ‬أثرتا‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للمنتخب‭.‬

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