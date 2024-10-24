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اكتمال وصول الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

10/24/2024 7:19:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتمل‭ ‬وصول‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬حركة‭ ‬واسعة‭ ‬بوصول‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الخميس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وتعاونت‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بفاعلية‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬الاستقبال‭ ‬والتسكين‭ ‬بسلاسة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬لجنة‭ ‬البروتوكول‭ ‬والاستقبال‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود،‭ ‬وقدمت‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬وترتيبات‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬مريحة‭ ‬ومرحب‭ ‬بها‭ ‬للضيوف‭.‬

فيما‭ ‬كانت‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬مختصة‭ ‬بنقل‭ ‬الوفود‭ ‬إلى‭ ‬الفنادق‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المناسبة‭ ‬لضمان‭ ‬راحتهم‭ ‬وسهولة‭ ‬انتقالهم‭. ‬

وقامت‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬بتسكين‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ومنظم،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬كافة‭ ‬احتياجات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الرياضيون‭ ‬بعملية‭ ‬التسكين‭ ‬والفنادق‭ ‬والمرافق‭ ‬التابعة‭ ‬لمقرات‭ ‬سكن‭ ‬الوفود‭.‬

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