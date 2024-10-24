اكتمال وصول الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتمل وصول الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها المملكة لغاية 31 أكتوبر الجاري، حيث شهد مطار البحرين الدولي حركة واسعة بوصول الوفود المشاركة يوم أمس «الخميس»، في ظل المشاركة الكبيرة التي تشهدها الدورة من 71 دولة من مختلف دول العالم.
وتعاونت اللجان العاملة بفاعلية لضمان سير عملية الاستقبال والتسكين بسلاسة، حيث قامت لجنة البروتوكول والاستقبال باستقبال الوفود، وقدمت المساعدات اللازمة وترتيبات الاستقبال، ما ساهم في خلق أجواء مريحة ومرحب بها للضيوف.
فيما كانت لجنة المواصلات مختصة بنقل الوفود إلى الفنادق المخصصة لهم، حيث وفرت وسائل النقل المناسبة لضمان راحتهم وسهولة انتقالهم.
وقامت لجنة السكن بتسكين الوفود في الفنادق بشكل سريع ومنظم، مع التأكد من تلبية كافة احتياجات المشاركين، وقد أشاد الرياضيون بعملية التسكين والفنادق والمرافق التابعة لمقرات سكن الوفود.
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