تدريب الحكام والمراقبين على النظام الجديد للشاشات الإلكترونية بصالة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬تدريبًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬للحكام‭ ‬والمراقبين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالنظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمباريات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬التدريب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬والمراقبين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشاشة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬للدورة‭.‬

وستسهم‭ ‬الشاشة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير،‭ ‬ويأتي‭ ‬التدريب‭ ‬كخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬كاملة‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشاشة‭.‬

شملت‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬استعراضًا‭ ‬للمميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الشاشات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬تقنية‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭.‬