تدريب الحكام والمراقبين على النظام الجديد للشاشات الإلكترونية بصالة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة الفنية لمنافسات كرة اليد تدريبًا متقدمًا للحكام والمراقبين، وذلك لتعريفهم بالنظام الجديد الذي تم تطبيقه على الشاشات الإلكترونية المخصصة للمباريات، في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات كرة اليد بدورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها المملكة لغاية 31 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن جهود اللجنة التنفيذي للدورة برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي لتحسين مستوى التحكيم وتعزيز الشفافية خلال المنافسات، وقد شهد التدريب حضور عدد كبير من الحكام والمراقبين، حيث تم تقديم ورش عمل نظرية وعملية، ركزت على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالشاشة الإلكترونية الجديدة التي تم تركيبها للدورة.
وستسهم الشاشة الإلكترونية بشكل كبير في تحسين تجربة اللاعبين والجماهير، ويأتي التدريب كخطوة مهمة لضمان أن يكون الجميع على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الشاشة.
شملت الدورة التدريبية استعراضًا للمميزات الجديدة التي توفرها الشاشات الإلكترونية، كما تم تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع أي مشكلات تقنية قد تطرأ أثناء المباريات.
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