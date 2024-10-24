Friday, 25 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدريب الحكام والمراقبين على النظام الجديد للشاشات الإلكترونية بصالة اليد

10/24/2024 7:19:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬تدريبًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬للحكام‭ ‬والمراقبين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالنظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمباريات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬التدريب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬والمراقبين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشاشة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬للدورة‭.‬

وستسهم‭ ‬الشاشة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير،‭ ‬ويأتي‭ ‬التدريب‭ ‬كخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬كاملة‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشاشة‭.‬

شملت‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬استعراضًا‭ ‬للمميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الشاشات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬تقنية‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108817213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث