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((الصقر دلمون)) التعويذة الرسمية لدورة الألعاب المدرسية الدولية

10/24/2024 7:19:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬تعويذة‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دلمون‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬رمزًا‭ ‬مميزًا‭ ‬للحضارة‭ ‬القديمة‭ ‬لدلمون‭.‬

ويمثل‭ ‬‮«‬الصقر‭ ‬دلمون‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الرمز،‭ ‬حيث‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الطيور‭ ‬ذكاءً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ويحلق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬دلمون‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له،‭ ‬وتعود‭ ‬أهمية‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬مركزًا‭ ‬تجاريًا‭ ‬مهمًا‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬عاصمتها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭. ‬

وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التعويذة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬رائع‭ ‬أُقيم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬بحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة،‭ ‬ووفود‭ ‬رسمية،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬ويُبرز‭ ‬الصقر‭ ‬دلمون‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‭ ‬الغني،‭ ‬ويُعبر‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬والذكاء،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬رمزًا‭ ‬ملهمًا‭ ‬للرياضيين‭ ‬الشباب‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬5515‭ ‬رياضيًا‭ ‬يمثلون‭ ‬71‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭. ‬تتنوع‭ ‬الرياضات‭ ‬المشاركة‭ ‬لتشمل‭ ‬ألعابًا‭ ‬جماعية‭ ‬وفردية،‭ ‬مثل‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬السباحة،‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬وإظهار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬دولية‭.‬

وتستمر‭ ‬الدورة‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وستشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الشبان‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬وبناء‭ ‬صداقات‭ ‬دائمة‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭.‬



انطلاق الاجتماعات الفنية لمسابقات «الألعاب المدرسية الدولية»

انطلقت‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استهلت‭ ‬باجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاراتيه‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬آرت‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬واللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬للمسابقة‭. ‬وتواصلت‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع،‭ ‬أبرزها‭ ‬فندق‭ ‬آرت،‭ ‬حيث‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬السباحة‭ ‬والسباحة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬تليها‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية،‭ ‬ثم‭ ‬اجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬الجودو‭ ‬والجودو‭ ‬البارالمبي‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬فندق‭ ‬رمادا‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬اجتماعات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬والملاكمة،‭ ‬تلاها‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬لمسابقتي‭ ‬الشطرنج‭ ‬والجمباز‭ ‬الهوائي،‭ ‬ثم‭ ‬مسابقتي‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬والتنس‭. ‬

واستضافت‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬اجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬الرماية،‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬اجتماعات‭ ‬مسابقتي‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭ ‬وكرة‭ ‬الريشة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬ثم‭ ‬اجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفني‭ ‬مناقشة‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنافسات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجداول‭ ‬الخاصة‭ ‬وأماكن‭ ‬التدريب،‭ ‬وأهلية‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المشاركين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬العامة‭ ‬بالدورة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كشوف‭ ‬الأسماء‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬وفد‭ ‬مشارك‭ ‬وتحديد‭ ‬ملابس‭ ‬المنافسات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة،‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وإبداء‭ ‬الملاحظات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاح‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬تستمر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬اجتماعات‭ ‬مسابقات‭ ‬الرقص‭ ‬الرياضي،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭)‬،‭ ‬والمبارزة،‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬يُعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬اجتماع‭ ‬مسابقة‭ ‬المصارعة،‭ ‬وتختتم‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمسابقتي‭ ‬الجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والفني‭.‬

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