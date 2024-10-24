((الصقر دلمون)) التعويذة الرسمية لدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) تعويذة الدورة، التي أُطلق عليها اسم «دلمون»، والتي تجسد رمزًا مميزًا للحضارة القديمة لدلمون.
ويمثل «الصقر دلمون» هذا الرمز، حيث يُعتبر من أكثر الطيور ذكاءً على الإطلاق، ويحلق في سماء دلمون بشكل لا مثيل له، وتعود أهمية دلمون إلى كونها مركزًا تجاريًا مهمًا يتحكم في طرق التجارة في الخليج العربي، وقد كانت عاصمتها تقع في قلعة البحرين.
وتم الكشف عن التعويذة التي تحمل اللون الأزرق الفاتح، في حفل افتتاح رائع أُقيم مساء أمس الخميس على استاد البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية، بحضور شخصيات بارزة، ووفود رسمية، وممثلين عن الدول المشاركة، ويُبرز الصقر دلمون تراث البحرين الغني، ويُعبر عن القيم الرياضية والذكاء، ما يجعله رمزًا ملهمًا للرياضيين الشباب.
وتُعتبر هذه الدورة من أكبر الفعاليات الرياضية المدرسية في التاريخ، حيث تضم 5515 رياضيًا يمثلون 71 دولة من مختلف قارات العالم. تتنوع الرياضات المشاركة لتشمل ألعابًا جماعية وفردية، مثل كرة القدم، السباحة، وألعاب القوى، ما يتيح للرياضيين الشباب فرصة للتنافس وإظهار مهاراتهم في بيئة دولية.
وتستمر الدورة حتى 31 أكتوبر الجاري، وستشهد العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية، وتشجيع التبادل الثقافي بين المشاركين، كما تتيح هذه الفعالية فرصة للرياضيين الشبان لاكتساب خبرات جديدة وبناء صداقات دائمة مع زملائهم من دول أخرى.
انطلاق الاجتماعات الفنية لمسابقات «الألعاب المدرسية الدولية»
انطلقت الاجتماعات الفنية لدورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، حيث استهلت باجتماع مسابقة الكاراتيه في فندق آرت بجزر أمواج، بحضور ممثلين من الدول المشاركة واللجنة الفنية للمسابقة. وتواصلت الاجتماعات الفنية أمس الخميس، في عدة مواقع، أبرزها فندق آرت، حيث عقدت اجتماعات السباحة والسباحة البارالمبية، تليها ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية، ثم اجتماع مسابقة الجودو والجودو البارالمبي.
كما شهد فندق رمادا سيتي سنتر اجتماعات الكرة الطائرة الشاطئية والملاكمة، تلاها الاجتماع الفني لمسابقتي الشطرنج والجمباز الهوائي، ثم مسابقتي كرة اليد والتنس.
واستضافت مدينة خليفة الرياضية اجتماع مسابقة الرماية، وتقام في مدينة عيسى الرياضية اجتماعات مسابقتي كرة الريشة وكرة الريشة البارالمبية، ثم اجتماع مسابقة تنس الطاولة.
وجرى خلال الاجتماعات الفني مناقشة اللوائح الخاصة بالمنافسات بالإضافة إلى الاطلاع على الجداول الخاصة وأماكن التدريب، وأهلية اللاعبين واللاعبات المشاركين بالإضافة إلى الأمور الفنية العامة بالدورة. كما تم الاطلاع على كشوف الأسماء الخاصة بكل وفد مشارك وتحديد ملابس المنافسات، ومناقشة كافة المستجدات الخاصة بالدورة، مع توجيه الجميع الى التعاون مع اللجنة المنظمة، وإبداء الملاحظات الخاصة بهدف إنجاح الدورة.
كما تستمر الاجتماعات الفنية خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد في اليوم «الجمعة» اجتماعات مسابقات الرقص الرياضي، وكرة السلة (3×3)، والمبارزة، في 26 أكتوبر يُعقد اجتماع مسابقة التايكوندو، يليه في 27 أكتوبر اجتماع مسابقة المصارعة، وتختتم الاجتماعات في 28 أكتوبر بمسابقتي الجمباز الإيقاعي والفني.
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