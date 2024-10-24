البحرين تشارك في 17 لعبة بالدورةاليوم انطلاق منافسات أكبر دورة ألعاب رياضية مدرسية في التاريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساتها‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬5515‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬مدرسيًا‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارات‭ ‬وتدريبًا‭ ‬عاليين‭.‬

وتشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬لعبة‭ ‬هي‭: ‬العاب‭ ‬القوى،‭ ‬الريشة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭)‬،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الشطرنج،‭ ‬المبارزة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬البادل،‭ ‬السباحة،‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬التنس،‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال،‭ ‬العاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬البارالمبية‭.‬

وتقام‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الرياضية‭ ‬الحديثة‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬15‭:‬00‭ ‬حتى‭ ‬20‭:‬00‭. ‬

كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ (‬ B ‭) ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬حتى‭ ‬18:00،‭ ‬أما‭ ‬مباريات‭ ‬الكاراتيه‭ ‬فستقام‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ (‬ C ‭) ‬بنفس‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬30‭ ‬حتى‭ ‬19‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬باقي‭ ‬الألعاب،‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ (‬ D ‭) ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬إلى‭ ‬16‭:‬00،‭ ‬بينما‭ ‬ستُجرى‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭)‬،‭ ‬وستنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬حتى‭ ‬21‭:‬00‭.‬

كما‭ ‬تستضيف‭ ‬قاعة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬الجودو‭ ‬والجودو‭ ‬البارالمبية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬حتى‭ ‬17‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

وتشهد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬والسباحة‭ ‬البارالمبية‭ ‬بفترتين،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬إلى‭ ‬12‭:‬00،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬17‭:‬00‭ ‬إلى‭ ‬20‭:‬00،‭ ‬كما‭ ‬تستضيف‭ ‬نفس‭ ‬المدينة‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬15‭ ‬وحتى‭ ‬12‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وتشمل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬منافسات‭ ‬الشطرنج‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11:00‭ ‬ولغاية‭ ‬13‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬15‭ ‬ولغاية‭ ‬12‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الملاكمة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬13:00‭ ‬وحتى‭ ‬18‭:‬00‭ ‬مساءً‭.

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كما‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بمجمع‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬صباحاً،‭ ‬أما‭ ‬منافسات‭ ‬البادل‭ ‬فستقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬‮«‬البادل‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬صباحاً،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬ونادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الجفير‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬00‭ ‬صباحاً‭.‬

وتبذل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬المتفوقين‭ ‬رياضيًّا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬