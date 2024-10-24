البحرين تشارك في 17 لعبة بالدورةاليوم انطلاق منافسات أكبر دورة ألعاب رياضية مدرسية في التاريخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الجمعة منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، والتي تقام تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتستمر منافساتها حتى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة تاريخية وصلت الى نحو 5515 طالبًا وطالبة يمثلون 80 اتحادًا مدرسيًا من 71 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتشهد الدورة الدولية هذا العام توقعات بمنافسة قوية بين الطلاب، حيث تعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية المدرسية على الساحة الدولية، وتشمل مجموعة واسعة من الألعاب التي تتطلب مهارات وتدريبًا عاليين.
وتشارك مملكة البحرين في 17 لعبة هي: العاب القوى، الريشة، كرة السلة (3×3)، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، الشطرنج، المبارزة، كرة اليد، الكاراتيه، البادل، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، رفع الاثقال، العاب القوى البارالمبية، الريشة الطائرة البارالمبية.
وتقام المنافسات في عدد من المواقع الرياضية الحديثة والمجهزة بأعلى المعايير الدولية، حيث تقام منافسات ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية في مدينة عيسى الرياضية باستاد البحرين الوطني من الساعة 15:00 حتى 20:00.
كما تنطلق منافسات كرة الطاولة في قاعة ( B ) بمدينة عيسى الرياضية من الساعة 09:00 حتى 18:00، أما مباريات الكاراتيه فستقام في قاعة ( C ) بنفس المدينة من الساعة 09:30 حتى 19:00 مساءً.
وفيما يخص باقي الألعاب، تقام منافسات كرة الريشة الطائرة في قاعة ( D ) بمدينة عيسى الرياضية من الساعة 09:00 إلى 16:00، بينما ستُجرى مباريات كرة السلة (3×3)، وستنطلق منافسات كرة الطائرة الشاطئية على الملاعب الخارجية من الساعة 09:00 حتى 21:00.
كما تستضيف قاعة الاتحاد البحريني لكرة القدم بمدينة عيسى الرياضية منافسات الجودو والجودو البارالمبية من الساعة 10:00 حتى 17:00 مساءً.
وتشهد مدينة خليفة الرياضية إقامة منافسات السباحة والسباحة البارالمبية بفترتين، الأولى من الساعة 09:00 إلى 12:00، والثانية من الساعة 17:00 إلى 20:00، كما تستضيف نفس المدينة منافسات الرماية من الساعة 09:15 وحتى 12:30 مساءً.
وتشمل الألعاب الأخرى المشاركة في الدورة منافسات الشطرنج من الساعة 11:00 ولغاية 13:15 مساءً، ومنافسات الجمباز الإيقاعي التي تقام في جامعة الأمريكية بالبحرين من الساعة 09:15 ولغاية 12:00 مساءً، بالإضافة إلى منافسات الملاكمة التي تقام في النادي الأهلي من الساعة 13:00 وحتى 18:00 مساءً.
كما يشهد اليوم منافسات مسابقة كرة اليد على صالة اتحاد اليد بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، من الساعة 09:00 صباحاً، أما منافسات البادل فستقام على صالة «البادل بلس» في مجمع البحرين انطلاقاً من الساعة 09:00 صباحاً، فيما تقام منافسات التنس على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس ونادي البحرين للتنس في الجفير انطلاقاً من الساعة 09:00 صباحاً.
وتبذل اللجنة التنفيذية جهودًا كبيرة لضمان نجاح استضافة هذه الدورة، حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم أكبر دورة ألعاب رياضية مدرسية في التاريخ.
ومن المتوقع أن تكون المنافسات على أعلى مستوى، مع مشاركة نخبة من الطلاب المتفوقين رياضيًّا من مختلف دول العالم.
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