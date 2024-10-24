وزير التربية والتعليم يفتتح المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتح الدكتور
محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، امس الخميس، المنتدى التعليمي المصاحب للدورة التي تستضيفها مملكة البحرين تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بحضور يوسف بلقاسمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ( ISF )، والدكتور عبدالرحمن العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من رؤساء الجامعات ومديري المدارس الحكومية والخاصة والأكاديميين والباحثين، وحضور واسع من الطلبة المشاركين في الدورة، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير.
وناقش المنتدى سبل تطوير الرياضة المدرسية، وربطها بالمناهج الدراسية الدائمة، وكذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على نمط حياة صحي للطلاب والطالبات.
وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب وزير التربية والتعليم بالمشاركين بالمنتدى الذي يجمع بين صناع السياسات وقادة الرياضة والخبراء والشباب، ويوفر فرصة لتبادل الأفكار البناءة والمبتكرة التي تركز على أهمية الرياضة المدرسية، مشيراً إلى أنّ المنتدى يعدّ فرصة لترسيخ أهمية الرياضة كنشاط بدني وعقلي وأسلوب حياة، وخاصة لطلبة المدارس، وانعكاس ذلك على تعليمهم وصحتهم لتمكينهم من النجاح في دراستهم وحياتهم، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أنّ مملكة البحرين تؤمن بأن التنمية البدنية والعقلية والمعرفية لأطفال المدارس هي مفتاح لتعزيز تعليمهم وصحتهم وذواتهم ورفاهيتهم، مشيراً إلى أنّ الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي من خلال سياساتها واستراتيجياتها الوطنية التي وضعتها أهمية كبرى لتوسيع ممارسة الرياضة المدرسية.
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