Friday, 25 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التربية والتعليم يفتتح المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية

10/24/2024 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬‮
‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬امس‭ ‬الخميس،‭ ‬المنتدى‭ ‬التعليمي‭ ‬المصاحب‭ ‬للدورة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العاصمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬ومديري‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والباحثين،‭ ‬وحضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالصخير‭.‬

وناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وربطها‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬الدائمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالمشاركين‭ ‬بالمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬وقادة‭ ‬الرياضة‭ ‬والخبراء‭ ‬والشباب،‭ ‬ويوفر‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬البناءة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المنتدى‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬لترسيخ‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬كنشاط‭ ‬بدني‭ ‬وعقلي‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياة،‭ ‬وخاصة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تعليمهم‭ ‬وصحتهم‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬وحياتهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التنمية‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬والمعرفية‭ ‬لأطفال‭ ‬المدارس‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬لتعزيز‭ ‬تعليمهم‭ ‬وصحتهم‭ ‬وذواتهم‭ ‬ورفاهيتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياساتها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬لتوسيع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108817210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث