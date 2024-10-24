وزير التربية والتعليم يفتتح المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬‮

‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬امس‭ ‬الخميس،‭ ‬المنتدى‭ ‬التعليمي‭ ‬المصاحب‭ ‬للدورة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العاصمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬ومديري‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والباحثين،‭ ‬وحضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالصخير‭.‬

وناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وربطها‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬الدائمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالمشاركين‭ ‬بالمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬وقادة‭ ‬الرياضة‭ ‬والخبراء‭ ‬والشباب،‭ ‬ويوفر‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬البناءة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المنتدى‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬لترسيخ‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬كنشاط‭ ‬بدني‭ ‬وعقلي‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياة،‭ ‬وخاصة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تعليمهم‭ ‬وصحتهم‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬وحياتهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التنمية‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬والمعرفية‭ ‬لأطفال‭ ‬المدارس‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬لتعزيز‭ ‬تعليمهم‭ ‬وصحتهم‭ ‬وذواتهم‭ ‬ورفاهيتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياساتها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬لتوسيع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬