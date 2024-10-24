نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يرعى حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مشاركة 5400 طالب وإداري من 70 دولة حول العالم
أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 باستاد البحرين الوطني.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لرعايته الكريمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية.
ورحب سموه بكافة الوفود من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا سموه أن هذه الفعالية الرياضية الكبرى تمثل فرصة فريدة لتجسيد روح الأخوة والتعاون بين الدول والشعوب من خلال الرياضة.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التزام البحرين بدعم الرياضيين وتوفير بيئة مثالية لتطوير مهاراتهم، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك المعظم في الارتقاء بالرياضة الوطنية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي.
وأضاف سموه: «إن هذه الدورة الرياضية ليست مجرد حدث رياضي عالمي فحسب، بل تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وتطوير مجالات الرياضة المختلفة، نعتبر هذا الحدث فرصة قيمة لدعم الرياضة المدرسية التي تعد النواة الأساسية لبناء جيل رياضي متميز، حيث نسعى من خلاله إلى تعزيز الرياضة المدرسية في مملكة البحرين وجعلها قاعدة انطلاق للرياضيين الشباب نحو المنافسات الدولية، وإن تطوير الرياضة المدرسية يشكل جزءاً أساسياً من خططنا المستقبلية لضمان استدامة التميز الرياضي وتحقيق إنجازات على المدى الطويل».
وتقدم سموه بالشكر الجزيل لكافة الهيئات الحكومية والعامة التي ساهمت في اخراج الحفل بالصورة المشرفة متمنيا سموه لكافة الطلبة والطالبات المشاركين دوام التوفيق والنجاح.
وقد بدأ الحفل الذي حضره أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الوزراء وكبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة الكريمة، بالسلام الملكي، ثم تلا الطالب عيسى يوسف الجلال من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين آيات من القرآن الكريم.
بعدها دخلت الوفود الطلابية من الدول المشاركة مشكّلين طابور عرض ضمّ 70 وفداً، في أضخم استعراض رياضي تشهده مملكة البحرين.
ثم ألقى الدكتور
محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 كلمة عبّر فيها عن فخره الكبير بالرعاية السامية التي حظيت بها الدورة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ما يعكس إيمان جلالته الراسخ بأن الاستثمار في الرياضة المدرسية هو استثمار لمستقبل وعالم أفضل للأجيال القادمة.
ورفع وزير التربية والتعليم في كلمته شكره وامتنانه الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه للدورة وجهوده لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، مشيداً بالدعم والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما قدّم شكره للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية لإسناد تنظيم هذه الدورة إلى مملكة البحرين لعام 2024 بالإجماع، ومقدماً شكره لجميع اللجان العاملة في الدورة، متمنياً التوفيق للجميع.
ثم ألقى السيد يوسف بلقاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ( ISF ) كلمة عبر فيها عن امتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم لرعايته السامية لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، ولحكومة مملكة البحرين والاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات واللجنة العليا للدورة، معبراً عن فخره بمشاركة أكثر من 5400 مشارك من أكثر من 70 دولة، ليشكل أكبر حدث على الإطلاق ينظمه الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية
ISF .
بعدها ألقى الطالب محمد عبدالأمير مدن من مدرسة الرجاء والطالبة ليليان حسين الحجيري من مدرسة خولة الثانوية للبنات قسم الدورة، ثم بدأت فقرات حفل الافتتاح من خلال عرض ثلاث لوحات فنية غنائية من تنفيذ طلبة مدارس مملكة البحرين، اللوحة الأولى عن حضارات البحرين ، والثانية عن البحرين الحاضر، والثالثة « ISF Bahrain Song »، من غناء الفنانين البحرينيين فلبراتشي وسارة نبيل.
وقد شارك في الفقرات الفنية كل من طالبات مدرسة المحرق الابتدائية للبنات ومدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات ومدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين.
وفي ختام الحفل أطلقت الألعاب النارية
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