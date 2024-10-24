نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يرعى حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مشاركة 5400 طالب وإداري من 70 دولة حول العالم

أناب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بكافة‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتجسيد‭ ‬روح‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬لرؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الرياضية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬وتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬الرياضة‭ ‬المختلفة،‭ ‬نعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬النواة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬متميز،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجعلها‭ ‬قاعدة‭ ‬انطلاق‭ ‬للرياضيين‭ ‬الشباب‭ ‬نحو‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية،‭ ‬وإن‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬يشكل‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬خططنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬التميز‭ ‬الرياضي‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬سموه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لكافة‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والعامة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬اخراج‭ ‬الحفل‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لكافة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المشاركين‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة،‭ ‬بالسلام‭ ‬الملكي،‭ ‬ثم‭ ‬تلا‭ ‬الطالب‭ ‬عيسى‭ ‬يوسف‭ ‬الجلال‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

بعدها‭ ‬دخلت‭ ‬الوفود‭ ‬الطلابية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬مشكّلين‭ ‬طابور‭ ‬عرض‭ ‬ضمّ‭ ‬70‭ ‬وفداً،‭ ‬في‭ ‬أضخم‭ ‬استعراض‭ ‬رياضي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور

محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬كلمة‭ ‬عبّر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬الكبير‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬إيمان‭ ‬جلالته‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬لمستقبل‭ ‬وعالم‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

ورفع‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬للدورة‭ ‬وجهوده‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬قدّم‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬لإسناد‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بالإجماع،‭ ‬ومقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭) ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬السامية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬ولحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للدورة،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5400‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬ليشكل‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‮

‬ ISF ‭.‬

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬مدن‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الرجاء‭ ‬والطالبة‭ ‬ليليان‭ ‬حسين‭ ‬الحجيري‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬خولة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬قسم‭ ‬الدورة،‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬فقرات‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬ثلاث‭ ‬لوحات‭ ‬فنية‭ ‬غنائية‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬طلبة‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اللوحة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬حضارات‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬والثانية‭ ‬عن‭ ‬البحرين‭ ‬الحاضر،‭ ‬والثالثة‭ ‬‮«‬ ISF ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Song ‮»‬،‭ ‬من‭ ‬غناء‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬فلبراتشي‭ ‬وسارة‭ ‬نبيل‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬طالبات‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬ومدرسة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬وهب‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬ومدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭.‬

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‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬أطلقت‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‮

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