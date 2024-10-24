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أعصاب ((فولاذية))

10/24/2024 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬كيم‭ ‬يي‭-‬جي‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬الرماية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬المسدس‭ ‬حتى‭. ‬لكنّها‭ ‬باتت‭ ‬اليوم‭ ‬الرامية‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة،‭ ‬بفضل‭ ‬أعصابها‭ ‬الفولاذية‭ ‬وإيلون‭ ‬ماسك‭.‬

أحرزت‭ ‬كيم‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬مسدس‭ ‬الهواء‭ ‬المضغوط‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬وأثارت‭ ‬انتباه‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬لبرودتها‭ ‬الاستثنائية‭. ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بالصدفة‮»‬‭.‬

عندما‭ ‬طلب‭ ‬استاذها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الإعدادية‭ ‬متطوعين‭ ‬لمحاولة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرماية‭ ‬لم‭ ‬ترفع‭ ‬كيم‭ ‬يدها‭ ‬ولكنها‭ ‬اختيرت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صغر‭ ‬حجمها‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬المسدس‭ ‬فإنها‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬مدمنة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وقالت‭ ‬كيم،‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬بدلة‭ ‬سوداء‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وحذاء‭ ‬بكعب‭ ‬عالٍ‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬إعلانية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الرماية‭ ‬في‭ ‬سيول‭: ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

عندما‭ ‬عادت‭ ‬كيم‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬انهالت‭ ‬عليها‭ ‬طلبات‭ ‬إجراء‭ ‬المقابلات،‭ ‬ودُعيت‭ ‬للعمل‭ ‬كعارضة‭ ‬أزياء‭ ‬لعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬مثل‭ ‬لوي‭ ‬فيتون،‭ ‬حتى‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬قصير،‭ ‬كقاتلة‭ ‬محترفة،‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬الهندية‭ ‬أنوشكا‭ ‬سين‭.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ممتنة‭ ‬وسعيدة‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬الاهتمام،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬عزز‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬التي‭ ‬تحبها،‭ ‬وأن‭ ‬عائلتها‭ ‬ساعدتها‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬متواضعة‭.‬

وتشدّد‭ ‬كيم‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أي‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬حياتها‭ ‬كرامية‭ ‬محترفة‭ ‬وحياتها‭ ‬كشخصية‭ ‬مشهورة؛‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتدرب‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وتلتقط‭ ‬الصور‭ ‬وتجري‭ ‬المقابلات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬فراغها‭.‬

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