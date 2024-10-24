عدلي يغيب حتى نهاية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): سيغيب الجناح الدولي المغربي أمين عدلي عن الملاعب حتى يناير المقبل، بسبب خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في الساق تعرض له خلال مباراة فريقه باير ليفركوزن الألماني مع مضيفه بريست الفرنسي (1-1)، الأربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وأكد ليفركوزن تشخيص الإصابة في بيان أمس الخميس، مشيرا إلى خضوع عدلي للجراحة في وقت لاحق من اليوم.
واضطر الجناح البالغ من العمر 24 عامًا إلى مغادرة الملعب بعد 18 دقيقة من دخوله مكان الدولي التشيكي باتريك شيك، وعوَّضه الفرنسي مارتان تيرييه (81).
وتعرض عدلي إلى الإصابة إثر تدخل قوي من الخلف للمدافع صومايلا كوليبالي، حيث سقط على الأرض وصرخ بقوة من شدة الألم مطالبا باستبداله.
وأكد ليفركوزن أن عدلي أصيب «بكسر في الشظية اليسرى» وبعد الجراحة سيغيب حتى يناير 2025.
وعلق المدرب الاسباني للنادي الالماني شابي ألونسو عقب المباراة «نحن حزينون على أمين، لا يبدو الأمر جيدًا»، مضيفًا أن الإصابة كانت «أسوأ خبر في اليوم».
ويأتي غياب عدلي في وقت سيئ بشكل خاص بالنسبة إلى ليفركوزن الذي لديه خمس مباريات في الأيام الستة عشر المقبلة.
وشارك عدلي في كل من مباريات ليفركوزن الـ11 في جميع المسابقات هذا الموسم.
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