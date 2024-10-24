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عدلي يغيب حتى نهاية 2024

10/24/2024 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬أمين‭ ‬عدلي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعه‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بريست‭ ‬الفرنسي‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأكد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬تشخيص‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬خضوع‭ ‬عدلي‭ ‬للجراحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

واضطر‭ ‬الجناح‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬مكان‭ ‬الدولي‭ ‬التشيكي‭ ‬باتريك‭ ‬شيك،‭ ‬وعوَّضه‭ ‬الفرنسي‭ ‬مارتان‭ ‬تيرييه‭ (‬81‭).‬

وتعرض‭ ‬عدلي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬للمدافع‭ ‬صومايلا‭ ‬كوليبالي،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وصرخ‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الألم‭ ‬مطالبا‭ ‬باستبداله‭.‬

وأكد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أن‭ ‬عدلي‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الشظية‭ ‬اليسرى‮»‬‭ ‬وبعد‭ ‬الجراحة‭ ‬سيغيب‭ ‬حتى‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وعلق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬للنادي‭ ‬الالماني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حزينون‭ ‬على‭ ‬أمين،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬جيدًا‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬خبر‭ ‬في‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬غياب‭ ‬عدلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سيئ‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬المقبلة‭.‬

وشارك‭ ‬عدلي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الـ11‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


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