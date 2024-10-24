الإصابة تحرم رودريغو من الكلاسيكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ثاني‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬وروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬العملاق‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬بطل‭ ‬المسابقتين‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬أمام‭ ‬وصيفه‭ ‬وضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬2-5‭).‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬لرودريغو‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬ذات‭ ‬الرأسين‭ ‬الفخذية‭ ‬اليمنى‮»‬‭. ‬وقدرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدة‭ ‬غيابه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يعوض‭ ‬الدولي‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬العملاق‭ ‬البلجيكي‭ ‬كورتوا‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬المحالب‭. ‬ويتصدر‭ ‬برشلونة‭ ‬الليغا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬