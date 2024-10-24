جوائز الاتحاد الإفريقي في مراكش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): تستضيف مدينة مراكش المغربية للعام الثاني تواليا جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين 16 ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري أمس الخميس. وكان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي، قد توج في النسخة الأخيرة كأفضل لاعب في القارة، بينما نالت مواطنته أسيسات أوشوالا الجائزة في الفئة النسائية. وكانت المرة الأولى يحصل فيها لاعب نيجيري على الجائزة منذ نوانكو كانو في 1999.
وهذه المرة الثالثة تواليا يستضيف المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد 2022 عندما أحرز السنغالي ساديو مانيه جائزة أفضل لاعب.
ويحمل العاجي يحيى توريه والكاميروني صامويل إيتو الرقم القياسي في عدد مرات إحراز جائزة أفضل لاعب (4).
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