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جوائز الاتحاد الإفريقي في مراكش

10/24/2024 7:19:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬نابولي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬بينما‭ ‬نالت‭ ‬مواطنته‭ ‬أسيسات‭ ‬أوشوالا‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬النسائية‭. ‬وكانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يحصل‭ ‬فيها‭ ‬لاعب‭ ‬نيجيري‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬منذ‭ ‬نوانكو‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬1999‭. ‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬يستضيف‭ ‬المغرب‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬بعد‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭.‬

ويحمل‭ ‬العاجي‭ ‬يحيى‭ ‬توريه‭ ‬والكاميروني‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬إحراز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ (‬4‭).‬

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