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فرحة أهلاوية بالفوز

10/24/2024 7:19:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قادت‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬للأبطال‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتغلب‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬التقليدي‭ ‬الزمالك‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وعجز‭ ‬الفريقان‭ ‬عن‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي،‭ ‬بعدما‭ ‬تبارى‭ ‬لاعبوهما‭ ‬في‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لهم،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬إلغاء‭ ‬هدف‭ ‬للزمالك‭ ‬أحرزه‭ ‬مهاجمه‭ ‬التونسي‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬الجزيري‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

ورغم‭ ‬لجوء‭ ‬الفريقين‭ ‬للعب‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬مدته‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬مقسمة‭ ‬بالتساوي‭ ‬على‭ ‬شوطين،‭ ‬فإن‭ ‬الفريقين‭ ‬واصلا‭ ‬فشلهما‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬ليحتكما‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬لمصلحة‭ ‬نادي‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭.‬

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