فرحة أهلاوية بالفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوظبي - (د ب أ): قادت ركلات الترجيح فريق الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة على التوالي.
وتغلب الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 7/6 بركلات الترجيح، أمس الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار الوقت الأصلي، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب الأهلي، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة لاسيما في الشوط الأول، الذي شهد أيضا إلغاء هدف للزمالك أحرزه مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري بداعي التسلل.
ورغم لجوء الفريقين للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، فإن الفريقين واصلا فشلهما في هز الشباك، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة نادي القرن في أفريقيا.
MENAFN24102024000055011008ID1108817204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.