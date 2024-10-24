فودين: هالاند ((غريب الأطوار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): وصف فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، زميله إيرلينغ هالاند بأنه «غريب الأطوار»، وذلك بعدما سجل المهاجم النرويجي هدفا رائعا بكعب القدم في المباراة التي فاز فيها الفريق على سبارتا براج 5/صفر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.
وقال فودين، الذي سجل الهدف الأول، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا): «لا أعرف كيف فعل هذا. إنه غريب الأطوار، أليس كذلك؟».
وأضاف: «رأيته يسجل هدفا بنفس الطريقة أمام دورتموند أيضا، أظهر أن بإمكانه تسجيل مثل هذه النوعية من الأهداف. إنه لاعب مختلف».
وأصبحت هذه هي المباراة رقم 26 التي يتفادى فيها مانشستر سيتي الخسارة في دوري الأبطال، ليحطم الرقم القياسي السابق، البالغ 25 مباراة متتالية، والذي حققه فريق مانشستر يونايتد- وذلك رغم الخسارة بركلات الترجيح في هذه السلسلة.
وقال فودين: «نسير بشكل جيد، ونمر بفترة جيدة. نحن موجودون في النصف العلوي من الجدول، وسعداء بذلك».
وأضاف: «كانت المباراة صعبة بعد تسجيل الهدف الأول، ولكنها تحسنت في الشوط الثاني. تسجيل الكثير من الأهداف يمنحك شعورا جيدا، لذلك نحن سعداء».
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