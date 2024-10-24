فودين: هالاند ((غريب الأطوار))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وصف‭ ‬فيل‭ ‬فودين،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬زميله‭ ‬إيرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غريب‭ ‬الأطوار‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬بكعب‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬سبارتا‭ ‬براج‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬فودين،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭): ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬فعل‭ ‬هذا‭. ‬إنه‭ ‬غريب‭ ‬الأطوار،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬رأيته‭ ‬يسجل‭ ‬هدفا‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬أيضا،‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬تسجيل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

وأصبحت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬التي‭ ‬يتفادى‭ ‬فيها‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬ليحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق،‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬والذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭- ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭.‬

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‬وقال‭ ‬فودين‭: ‬‮«‬نسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ونمر‭ ‬بفترة‭ ‬جيدة‭. ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬الجدول،‭ ‬وسعداء‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحسنت‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬تسجيل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬يمنحك‭ ‬شعورا‭ ‬جيدا،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‮»‬‭.‬