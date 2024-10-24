اختيار شارابوفا لقاعة المشاهير الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيوبورت – (أ ب): أصبحت النجمة الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى وكذلك التوأم الأمريكي بوب ومايك براين، اللذين فازا بـ16 لقبا رئيسيا في منافسات الزوجي للرجال، هم الاختيار الأول لقاعة مشاهير التنس الدولية.
وأعلنت القاعة، التي تتخذ من مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند في الولايات المتحدة مقرا لها نتائج فئة عام 2025 أمس الخميس. وفازت شارابوفا بلقب وحيد على الأقل في كل من المسابقات الأربع الكبرى الأكثر شهرة في التنس، ما جعلها واحدة من 10 نساء في تاريخ التنس توجن بكل بطولات جراند سلام في مشوارهن. وكانت شارابوفا، المعروفة بقوتها داخل أرض الملعب واهتماماتها خارج الملعب، أول امرأة روسية تصل إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
وأعلنت شارابوفا اعتزالها عام 2020 عن عمر ناهز 32 عاما، بعد مسيرة تضمنت 15 عاما داخل دائرة الضوء، وإيقافا بلغ 15 شهرا بسبب المنشطات وخضوعها لعدة عمليات جراحية في كتفها الأيمن.
كما حقق الأخوان براين أيضا العديد من الألقاب ببطولات جراند سلام في مسيرتهما، حيث قضيا 438 أسبوعا في قمة التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في منافسات الزوجي. وفاز الثنائي بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 2012، وأسهما في فوز الولايات المتحدة ببطولة كأس ديفيز عام 2007. ويتولى بوب حاليا قيادة الفريق الأمريكي الذي سيذهب لمدينة ملقة الإسبانية لخوض نهائيات كأس ديفيز الشهر المقبل
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