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اختيار شارابوفا لقاعة المشاهير الدولية

10/24/2024 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيوبورت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أصبحت‭ ‬النجمة‭ ‬الروسية‭ ‬المعتزلة‭ ‬ماريا‭ ‬شارابوفا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬وكذلك‭ ‬التوأم‭ ‬الأمريكي‭ ‬بوب‭ ‬ومايك‭ ‬براين،‭ ‬اللذين‭ ‬فازا‭ ‬بـ16‭ ‬لقبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬للرجال،‭ ‬هم‭ ‬الاختيار‭ ‬الأول‭ ‬لقاعة‭ ‬مشاهير‭ ‬التنس‭ ‬الدولية‭.‬

وأعلنت‭ ‬القاعة،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نيوبورت‭ ‬بولاية‭ ‬رود‭ ‬آيلاند‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬نتائج‭ ‬فئة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وفازت‭ ‬شارابوفا‭ ‬بلقب‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التنس‭ ‬توجن‭ ‬بكل‭ ‬بطولات‭ ‬جراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬مشوارهن‭. ‬وكانت‭ ‬شارابوفا،‭ ‬المعروفة‭ ‬بقوتها‭ ‬داخل‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬واهتماماتها‭ ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬روسية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭.‬

وأعلنت‭ ‬شارابوفا‭ ‬اعتزالها‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬32‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬تضمنت‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬داخل‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء،‭ ‬وإيقافا‭ ‬بلغ‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬بسبب‭ ‬المنشطات‭ ‬وخضوعها‭ ‬لعدة‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬كتفها‭ ‬الأيمن‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬الأخوان‭ ‬براين‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬ببطولات‭ ‬جراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬مسيرتهما،‭ ‬حيث‭ ‬قضيا‭ ‬438‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭. ‬وفاز‭ ‬الثنائي‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وأسهما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬ويتولى‭ ‬بوب‭ ‬حاليا‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬سيذهب‭ ‬لمدينة‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل

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