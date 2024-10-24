81 لاعباً يشاركون في البطولة الدولية للقوس والسهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الشارقة – (وام): أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة في نسختها الأولى، واعتماد مشاركة 81 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها.
وتتضمن البطولة التي تقام في نادي ضباط شرطة الشارقة يومي السبت والأحد المقبلين فئات القوس المركب للرجال والسيدات والشباب والشابات، والقوس المحدب للرجال، والسيدات، والشباب، والشابات، لمسافات 50 و60 و70 متراً.
وأعلنت اللجنة الفنية في اتحاد القوس والسهم أن ترتيب اللاعبين في نهاية البطولة سيكون طبقاً للمجموع الكلي لنقاط الدور التمهيدي، وإجراء المنافسات الإقصائية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.
وأكد عادل الحمادي رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية أن البطولة الدولية المفتوحة في نسختها الأولى تمثل إحدى المبادرات التطويرية التي يضطلع بها الاتحاد، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وإكسابهم الخبرات الإيجابية من خلال الاحتكاك مع العناصر المشاركة من خارج الدولة.
وأشار إلى أن حرص عدد من لاعبي الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة من كوريا الجنوبية، وقطر، وتركيا والهند وأستراليا وفلسطين، يؤكد أهمية البطولات التي ينظمها الاتحاد، وقيمتها الفنية الكبيرة.
MENAFN24102024000055011008ID1108817201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.