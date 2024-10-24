81 لاعباً يشاركون في البطولة الدولية للقوس والسهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الشارقة‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للقوس‭ ‬والسهم‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬واعتماد‭ ‬مشاركة‭ ‬81‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها‭.‬

وتتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬الشارقة‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬المقبلين‭ ‬فئات‭ ‬القوس‭ ‬المركب‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬والشباب‭ ‬والشابات،‭ ‬والقوس‭ ‬المحدب‭ ‬للرجال،‭ ‬والسيدات،‭ ‬والشباب،‭ ‬والشابات،‭ ‬لمسافات‭ ‬50‭ ‬و60‭ ‬و70‭ ‬متراً‭.‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬القوس‭ ‬والسهم‭ ‬أن‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬سيكون‭ ‬طبقاً‭ ‬للمجموع‭ ‬الكلي‭ ‬لنقاط‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وإجراء‭ ‬المنافسات‭ ‬الإقصائية‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭.‬

وأكد‭ ‬عادل‭ ‬الحمادي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬تمثل‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬العناصر‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وقطر،‭ ‬وتركيا‭ ‬والهند‭ ‬وأستراليا‭ ‬وفلسطين،‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وقيمتها‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭.‬