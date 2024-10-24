ديوكوفيتش لن يشارك في دورة باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقررة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬لن‭ ‬أخوض‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬للماسترز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬أقدّم‭ ‬اعتذاري‭ ‬لجميع‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يأملون‭ ‬رؤيتي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬ذكريات‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تتويجي‭ ‬باللقب‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الفائز‭ ‬بـ40‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعته‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وحسابيا،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬اي‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وفشل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬القياسي‭ (‬24‭ ‬لقبا‭)‬،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بمشاهدة‭ ‬الايطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ (‬أستراليا‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭) ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ (‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬وويمبلدون‭) ‬يتقاسمان‭ ‬إحراز‭ ‬الألقاب‭ ‬الاربعة‭.‬