ديوكوفيتش لن يشارك في دورة باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش عدم مشاركته في دورة باريس لماسترز الألف في كرة المضرب المقررة الأسبوع المقبل.
وقال ديوكوفيتش (37 عاما) المصنف رابعا عالميا على حسابه على انستغرام «للأسف، لن أخوض دورة باريس للماسترز هذا العام. أقدّم اعتذاري لجميع الذين كانوا يأملون رؤيتي»، مضيفا «لدي ذكريات رائعة من خلال تتويجي باللقب 7 مرات وآمل في العودة العام المقبل».
ولم يذكر ديوكوفيتش الفائز بـ40 لقبا في دورات الماسترز وهو رقم قياسي، الاسباب التي دفعته الى عدم المشاركة في العاصمة الفرنسية. وحسابيا، لا يزال ديوكوفيتش قادرا على المشاركة في بطولة «اي تي بي» الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم حيث يحتل حاليا المركز السادس.
وفشل ديوكوفيتش هذا الموسم في إضافة المزيد من الألقاب الكبرى إلى رصيده القياسي (24 لقبا)، مكتفيا بمشاهدة الايطالي يانيك سينر (أستراليا وفلاشينغ ميدوز) والإسباني كارلوس ألكاراس (رولان غاروس وويمبلدون) يتقاسمان إحراز الألقاب الاربعة.
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