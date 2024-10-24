فيرستابن للعودة إلى سكة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مكسيكو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬بعد‭ ‬صراعه‭ ‬مع‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬ومنافسه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أوستن،‭ ‬يسعى‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬سباقات‭ ‬بلا‭ ‬فوز،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حلبته‭ ‬المفضلة‭ ‬هيرمانوس‭ ‬رودريغيس‭ ‬في‭ ‬مكسيكو‭ ‬سيتي،‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

استفاد‭ ‬فيرستابن،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬إضافة‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬إلى‭ ‬توقيت‭ ‬نوريس‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوز‭ ‬الاخير‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الحلبة‭ ‬قبل‭ ‬لفات‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬نهايته،‭ ‬فانتزع‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭.‬

وكانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يتفوق‭ ‬فيها‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭.‬

كان‭ ‬الهولندي‭ ‬المستفيد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬كونه‭ ‬كسب‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬وسع‭ ‬بها‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬نوريس‭ ‬إلى‭ ‬57‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬بينها‭ ‬نقطتان‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ (‬سبرينت‭) ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬خلاله‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬4‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬6‭ ‬مقررة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭).‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتائج‭ ‬الهولندي‭ ‬تشجيعًا‭ ‬كافيًا‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سجله‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬كافيًا‭. ‬حقق‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬زيارات‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬هيرمانوس‭ ‬رودريغيس‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2250‭ ‬مترا‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬البحر،‭ ‬بينها‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬السائقين‭ ‬الحاليين‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الروزنامة‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬المتوج‭ ‬به‭ ‬مرتين‭ (‬2016‭ ‬و2019‭).‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حققنا‭ ‬خطوات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬ورأيت‭ ‬بعض‭ ‬التحسن‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬السيارة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تاريخيًا،‭ ‬كنا‭ ‬دائمًا‭ ‬نقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬هنا‭ ‬أيضًا‭ ‬وأنا‭ ‬أستمتع‭ ‬دائمًا‭ ‬بالقيادة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحلبة،‭ ‬لذا،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الزخم‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬ومواصلة‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‮»‬‭.‬

بالنسبة‭ ‬لنوريس،‭ ‬يمثل‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعادة‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬حيث‭ ‬يرغب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬‮«‬إعطاء‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بعدما‭ ‬أخفق‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬أوستن‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬قاد‭ ‬مثل‭ ‬الدمية‮»‬‭ ‬وافتقر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحسم‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬القاتلة‮»‬‭.‬

تشير‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقًا،‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتابعين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماكلارين‭ ‬لا‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬والحسم‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬تفتقر‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬هدوء‭ ‬الأعصاب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حادث‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭.‬

‮«‬إسكات‭ ‬الشائعات‮»‬‭ ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬ستكون‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مهمة‭ ‬لكلا‭ ‬السائقين‭ ‬الآخرين‭ ‬للفريقين‭: ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬ماكلارين‭) ‬والبطل‭ ‬المحلي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لإسكات‭ ‬الشائعات‭ ‬المحيطة‭ ‬بمستقبله‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬النمسوي‭.‬

مستقبله‭ ‬موضوعًا‭ ‬للتكهنات‭ ‬منذ‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

قال‭ ‬بيريس‭: ‬‮«‬علي‭ ‬فقط‭ ‬إسكات‭ ‬الشائعات‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬وظيفتي‭ ‬ومحاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لنفسي‭ ‬والفريق‭ ‬والجماهير‮»‬‭.‬

مدد‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬عقد‭ ‬بيريس‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬ينتهي‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬بسبب‭ ‬افتقاره‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭. ‬لخلافته،‭ ‬يعد‭ ‬ليام‭ ‬لوسون‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭.‬

في‭ ‬أول‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬حل‭ ‬مكان‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ريكياردو‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬رايسينغ‭ ‬بولز،‭ ‬احتل‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عامًا‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬