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باكس يتجاوز سيكسرز

10/24/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و«الوحش‮»‬‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬فقادا‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬المثقل‭ ‬بغيابات‭ ‬وازنة‭ ‬124‭-‬109،‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وأخفق‭ ‬سيكسرز‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬نجمه‭ ‬العملاق‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬بول‭ ‬جورج،‭ ‬باللحاق‭ ‬في‭ ‬إيقاع‭ ‬باكس‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬له‭ ‬توريان‭ ‬برينس‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬والبديل‭ ‬بوبي‭ ‬بورتيس‭ ‬16‭ ‬أيضا‭. ‬وغاب‭ ‬إمبيد،‭ ‬الكاميروني‭ ‬المولد‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬فترة‭ ‬التحضير‭ ‬للموسم،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬توفير‭ ‬جهوده‭ ‬أثر‭ ‬جراحة‭ ‬بركبته‭ ‬اليسرى‭.‬

قال‭ ‬سيكسرز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكازه‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المنتظم،‭ ‬فيما‭ ‬تأخرت‭ ‬انطلاقة‭ ‬جورج،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬تسع‭ ‬مرات،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى‭.‬

وفيما‭ ‬بدأ‭ ‬سيكسرز‭ ‬بقوة‭ ‬بفضل‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ (‬25‭ ‬نقطة‭) ‬ما‭ ‬منحه‭ ‬التقدم‭ ‬23-22‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬قلب‭ ‬ليلارد‭ ‬وباكس‭ ‬الطاولة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ (‬36-24‭). ‬وبعد‭ ‬الاستراحة،‭ ‬وصل‭ ‬تقدم‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬غابت‭ ‬آثار‭ ‬التهاب‭ ‬الأوتار‭ ‬عن‭ ‬ركبة‭ ‬يانيس،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين،‭ ‬فأضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬المميز‭ ‬سبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬لم‭ ‬تُحسم‭ ‬سوى‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬إضافي،‭ ‬سجل‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وبرادلي‭ ‬بيل‭ ‬24،‭ ‬فقادا‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬116‭-‬113‭.‬

وخاض‭ ‬كليبرز‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المنتظم‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬الجديد‭ ‬الرائع‭ ‬إنتويت‭ ‬دوم‭ ‬أرينا‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬كلفة‭ ‬بنائه‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بعد‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تقاسم‭ ‬قاعة‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭.‬

لكن‭ ‬المزاج‭ ‬الإيجابي‭ ‬لجماهير‭ ‬المضيف‭ ‬تعكر‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬لفينيكس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬فرضت‭ ‬التمديد‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬كليبرز‭ ‬كواهي‭ ‬لينارلد،‭ ‬الغائب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬لفترة‭ ‬غير‭ ‬محددة،‭ ‬أهدر‭ ‬نجم‭ ‬كليبرز‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ (‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬12‭ ‬متابعة،‭ ‬8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي،‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بإدراك‭ ‬التعادل‭.‬

قال‭ ‬دورانت‭ ‬لشبكة‭ ‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬مباراة‭. ‬نريد‭ ‬متابعة‭ ‬التقدم‭. ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬يمكننا‭ ‬التعويل‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‮»‬‭. ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬درافت‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد،‭ ‬الفرنسي‭ ‬زاكاري‭ ‬ريزاشيه،‭ ‬بداية‭ ‬واعدة،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬120-116‭.‬

دخل‭ ‬ابن‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬وزرع‭ ‬كرة‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬محاولته‭ ‬الأولى‭. ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬زميله‭ ‬النجم‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هوكس‭ ‬مع‭ ‬ثلاثين‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬أونييكا‭ ‬أوكونغوو‭ ‬28‭ ‬نقطة‭.‬

قال‭ ‬ريزاشيه،‭ ‬نجل‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرسي‭ ‬السابق‭ ‬ستيفان‭ ‬ريزاشيه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬لهذه‭ ‬البداية‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬التقدم‮»‬‭.‬

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