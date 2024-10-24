باكس يتجاوز سيكسرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل داميان ليلارد 30 نقطة و«الوحش» اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 25 نقطة و14 متابعة، فقادا ميلووكي باكس إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المثقل بغيابات وازنة 124-109، الأربعاء في مباراتهما الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وأخفق سيكسرز الذي غاب عنه نجمه العملاق جويل إمبيد والوافد الجديد بول جورج، باللحاق في إيقاع باكس الذي أضاف له توريان برينس 16 نقطة والبديل بوبي بورتيس 16 أيضا. وغاب إمبيد، الكاميروني المولد الذي شارك في فوز الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي، عن كامل فترة التحضير للموسم، ضمن برنامج توفير جهوده أثر جراحة بركبته اليسرى.
قال سيكسرز الثلاثاء إن لاعب ارتكازه سيغيب عن الأسبوع الأول من الدور المنتظم، فيما تأخرت انطلاقة جورج، لاعب فريق «كل النجوم» تسع مرات، بعد تعرضه لكدمة في ركبته اليسرى.
وفيما بدأ سيكسرز بقوة بفضل تايريز ماكسي (25 نقطة) ما منحه التقدم 23-22 في الربع الأول، قلب ليلارد وباكس الطاولة بدءا من الثاني (36-24). وبعد الاستراحة، وصل تقدم باكس إلى 22 نقطة، فيما غابت آثار التهاب الأوتار عن ركبة يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، فأضاف إلى رصيده المميز سبع تمريرات حاسمة.
وفي مباراة لم تُحسم سوى بعد وقت إضافي، سجل كيفن دورانت 25 نقطة وبرادلي بيل 24، فقادا فينيكس صنز إلى الفوز على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز 116-113.
وخاض كليبرز أول مباراة له في الدور المنتظم على ملعبه الجديد الرائع إنتويت دوم أرينا الذي بلغت كلفة بنائه 2 مليار دولار، بعد 25 سنة من تقاسم قاعة كريبتو.كوم مع غريمه لوس أنجلوس ليكرز.
لكن المزاج الإيجابي لجماهير المضيف تعكر بعد عودة قوية لفينيكس في نهاية الوقت الأصلي فرضت التمديد.
في ظل غياب نجم كليبرز كواهي لينارلد، الغائب بسبب الإصابة لفترة غير محددة، أهدر نجم كليبرز جيمس هاردن (29 نقطة، 12 متابعة، 8 تمريرات حاسمة) رمية حرة قبل أربع ثوان من الوقت الإضافي، كانت كفيلة بإدراك التعادل.
قال دورانت لشبكة إي أس بي أن «هي مجرد مباراة. نريد متابعة التقدم. لدينا خطة يمكننا التعويل عليها على مدى أربعة أشواط». وحقق اللاعب المصنف أول في درافت اللاعبين الجدد، الفرنسي زاكاري ريزاشيه، بداية واعدة، خلال فوز فريقه أتلانتا هوكس على ضيفه بروكلين نتس 120-116.
دخل ابن التاسعة عشرة من مقاعد البدلاء في الربع الأول وزرع كرة ثلاثية من محاولته الأولى. أنهى المباراة برصيد سبع نقاط، فيما كان زميله النجم تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف هوكس مع ثلاثين نقطة و12 تمريرة حاسمة وأضاف البديل أونييكا أوكونغوو 28 نقطة.
قال ريزاشيه، نجل لاعب المنتخب الفرسي السابق ستيفان ريزاشيه «أنا سعيد جدا لهذه البداية. آمل أن استمر في التقدم».
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