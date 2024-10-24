كلفة باهظة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (د ب أ): وصلت تكلفة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس إلى 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، وذلك وفقا للميزانية التي أصدرها البرلمان الفرنسي ونشرتها وسائل الإعلام الفرنسية أمس الخميس.
وتعود التكاليف الباهظة للحفل إلى عدم إقامته في ملعب وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنافسات، حيث تم إقامة حفل الافتتاح على طول نهر السن في المدينة، حيث ظهر الرياضيون في الحفل بالقوارب.
ولا يشمل المبلغ المعلن عنه تكاليف نشر قوات الشرطة بكثافة لتأمين حفل الافتتاح.
ووفقا للميزانية المنشورة كذلك، فإن الألعاب بأكملها وصلت تكلفتها إلى نحو 4ر4 مليارات يورو، وكانت الميزانية أعلى بنسبة 5ر15 % من المبلغ المطروح لدى تقدم باريس بطلب الاستضافة عام 2015.
MENAFN24102024000055011008ID1108817197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.