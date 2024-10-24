كلفة باهظة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وصلت‭ ‬تكلفة‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬108‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للميزانية‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬ونشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وتعود‭ ‬التكاليف‭ ‬الباهظة‭ ‬للحفل‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬الرياضيون‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬بالقوارب‭.‬

ولا‭ ‬يشمل‭ ‬المبلغ‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬تكاليف‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬بكثافة‭ ‬لتأمين‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

ووفقا‭ ‬للميزانية‭ ‬المنشورة‭ ‬كذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الألعاب‭ ‬بأكملها‭ ‬وصلت‭ ‬تكلفتها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4ر4‭ ‬مليارات‭ ‬يورو،‭ ‬وكانت‭ ‬الميزانية‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬5ر15 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المطروح‭ ‬لدى‭ ‬تقدم‭ ‬باريس‭ ‬بطلب‭ ‬الاستضافة‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬