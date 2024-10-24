انطلاقة متعثرة نتيجة لعقوبات فيفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬النسخة‭ ‬الـ54‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وسط‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق،‭ ‬بسبب‭ ‬شكاوى‭ ‬قديمة‭ ‬من‭ ‬مدربين‭ ‬ولاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬لهم‭ ‬مطالب‭ ‬مادية‭.‬

والفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬هي‭ ‬الوحدة‭ ‬وجبلة‭ ‬والطليعة‭ ‬التي‭ ‬حرمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬قبل‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬وتسديد‭ ‬المبالغ‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭.‬

وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمباراة‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬بين‭ ‬الوثبة‭ ‬وضيفه‭ ‬أهلي‭ ‬حلب،‭ ‬ويلتقي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬الجيش‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬الشرطة‭.‬

وتأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬الفتوة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬الكرامة‭ ‬لارتباط‭ ‬الفتوة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الاسيوي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بالفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتضم‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬المستضيف‭ ‬والأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬وهلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وخلافا‭ ‬لمشاكل‭ ‬التأجيل،‭ ‬يشهد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬عودة‭ ‬المدربين‭ ‬العرب،‭ ‬فتعاقد‭ ‬الفتوة‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬سفيان‭ ‬نسمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬رحيم‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬مع‭ ‬الطليعة‭ ‬الحموي‭.‬

ويشهد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬عودة‭ ‬المدرب‭ ‬المعروف‭ ‬نزار‭ ‬محروس‭ ‬لقيادة‭ ‬الوحدة‭ ‬الدمشقي،‭ ‬بعيد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬السورية‭ ‬درب‭ ‬فيها‭ ‬أندية‭ ‬لبنانية‭ ‬وأردنية‭ ‬وعراقية‭. ‬

وتتمتع‭ ‬فرق‭ ‬أهلي‭ ‬حلب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬حسين‭ ‬عفش،‭ ‬والكرامة‭ ‬الحمصي‭ ‬بقيادة‭ ‬فجر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬والجيش‭ ‬مع‭ ‬ماهر‭ ‬بحري‭ ‬وحطين‭ ‬بقيادة‭ ‬ضرار‭ ‬رداوي‭ ‬إضافة‭ ‬للفتوة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬بقدرات‭ ‬المنافسة‭.‬

قد‭ ‬ينضم‭ ‬اليها‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهت‭ ‬مشكلته‭ ‬مع‭ ‬فيفا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تنحصر‭ ‬اهتمامات‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬متوسطة،‭ ‬دون‭ ‬استبعاد‭ ‬دخول‭ ‬تشرين‭ ‬الساحلي‭ ‬والوثبة‭ ‬الحمصي‭ ‬خط‭ ‬خلط‭ ‬أوراق‭ ‬المنافسة‭.‬

ومن‭ ‬جديد‭ ‬البطولة،‭ ‬عودة‭ ‬الشعلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬درعا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬هبوطه‭ ‬موسم‭ ‬97‭-‬98،‭ ‬وكذلك‭ ‬عودة‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬موسمين‭ ‬قضاهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المظاليم‭.‬

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