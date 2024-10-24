انطلاقة متعثرة نتيجة لعقوبات فيفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق - (أ ف ب): تنطلق اليوم الجمعة النسخة الـ54 من الدوري السوري لكرة القدم وسط تأجيل مباريات ثلاثة فرق، بسبب شكاوى قديمة من مدربين ولاعبين أجانب لهم مطالب مادية.
والفرق الثلاثة هي الوحدة وجبلة والطليعة التي حرمها الاتحاد الدولي (فيفا) من تسجيل لاعبين جدد قبل تصحيح أوضاعها وتسديد المبالغ المترتبة عليها.
وتنطلق المرحلة الأولى اليوم الجمعة بمباراة في حمص بين الوثبة وضيفه أهلي حلب، ويلتقي السبت في دمشق الجيش مع جاره الشرطة.
وتأجلت مباراة الفتوة حامل اللقب مع الكرامة لارتباط الفتوة ببطولة دوري التحدي الاسيوي ضمن المجموعة الثالثة التي تقام في عمان بالفترة من 26 اكتوبر الجاري وحتى الثاني من نوفمبر وتضم السيب العماني المستضيف والأهلي البحريني وهلال القدس الفلسطيني.
وخلافا لمشاكل التأجيل، يشهد الموسم الجديد عودة المدربين العرب، فتعاقد الفتوة مع المدرب الجزائري سفيان نسمة ومواطنه المدرب رحيم عبد الملك مع الطليعة الحموي.
ويشهد الموسم الجديد عودة المدرب المعروف نزار محروس لقيادة الوحدة الدمشقي، بعيد غياب دام أكثر من عشر سنوات عن الملاعب السورية درب فيها أندية لبنانية وأردنية وعراقية.
وتتمتع فرق أهلي حلب بقيادة المدرب حسين عفش، والكرامة الحمصي بقيادة فجر إبراهيم، والجيش مع ماهر بحري وحطين بقيادة ضرار رداوي إضافة للفتوة حامل اللقب، بقدرات المنافسة.
قد ينضم اليها الوحدة في حال انتهت مشكلته مع فيفا، في حين تنحصر اهتمامات الآخرين في البحث عن مراكز متوسطة، دون استبعاد دخول تشرين الساحلي والوثبة الحمصي خط خلط أوراق المنافسة.
ومن جديد البطولة، عودة الشعلة من مدينة درعا إلى دوري الاضواء بعد غياب دام 26 عاما بعد هبوطه موسم 97-98، وكذلك عودة فريق الشرطة بعد غياب موسمين قضاهما في دوري المظاليم.
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