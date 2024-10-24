مكالمات شركة العقارات الشهيرة تثير غضب المصريين.. والحكومة تتحرك

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن جهاز الاتصالات المصري عن شروعه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إحدى الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري.

وجاء ذلك نتيجة الشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن الإزعاج الناتج عن الحملات الترويجية المكثفة التي تقوم بها الشركة، والتي أثرت سلباً على حياتهم اليومية.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد شركة "ماونتن فيو"، حيث تمت إحالتها للنيابة بسبب خرقها القوانين المعمول بها من خلال إجراء مكالمات ترويجية مزعجة للمواطنين.

وأصدر جهاز الاتصالات المصري بيانًا يوضح فيه تلقيه عددًا كبيرًا من الشكاوى من المواطنين الذين عبروا عن تضررهم من الزيادة الملحوظة في المكالمات الترويجية التي تتلقاها هواتفهم من شركة "ماونتن فيو" خلال الفترة الماضية.

وقال الجهاز، إنه تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عزيمته على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية المعمول بها.



وفي إطار سعيه للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم للإزعاج، سيقوم الجهاز بالإعلان عن أسماء الشركات المخالفة بشكل دوري.



وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول لإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات بشكل قانوني وشرعي.



وتأتي هذه القواعد في إطار حرص الجهاز على حماية خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج الناجم عن المكالمات غير المرغوبة.



وتتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية التعرف على اسم الجهة المتصلة ورقمها عند تلقي المكالمات الترويجية، أو الحصول على تحذير مسبق يفيد بأن المكالمة هي ترويجية.



هذا الإجراء يمنح المواطنين حرية الاختيار في الرد على هذه المكالمات أو تجاهلها، مما يعزز من قدرتهم على حماية خصوصيتهم وتفادي الإزعاج.



وتتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية التعرف على اسم الجهة المتصلة ورقمها عند تلقي المكالمات الترويجية، أو الحصول على تحذير مسبق يفيد بأن المكالمة هي ترويجية.



ويمنح هذا الإجراء المواطنين حرية الاختيار في الرد على هذه المكالمات أو تجاهلها، مما يعزز من قدرتهم على حماية خصوصيتهم وتفادي الإزعاج.

