إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس (أسماء)

MENAFN - Amman Net) صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024.

وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: "يحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024".

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان.

وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024:

دولة السيد فيصل عاكف مثقال الفايز.

دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي.

دولة الدكتور عبدالله عبدالكريم حمدان النسور.

دولة الدكتور هاني فوزي عيد الملقي.

دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة.

معالي المهندس ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي.

معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر.

معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة.

معالي السيد سلامة حماد سالم السحيم.

معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان.

معالي السيد عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب.

معالي السيد محمد حسن سليمان الداودية.

معالي الدكتور محمد جمعة عبدالله الوحش.

معالي المهندس عيسى ناصر توفيق أيوب.

معالي الدكتور أحمد محمد هليل هليل.

معالي السيدة سهير عبدالرحمن مصطفى العلي.

معالي الدكتور عاكف أحمد مفلح الزعبي.

معالي المهندس عامر مروان عبدالكريم الحديدي.

معالي المهندس محمد جميل موسى النجار.

معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد.

معالي السيد أحمد فلاح باير طبيشات.

معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس.

معالي المهندس يحيى موسى بيجانيج كسبي.

معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان.

معالي السيد حيا اسليم سلمان القرالة.

معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي.

معالي الدكتور خالد فرحان خليل الكلالدة.

معالي السيدة خولة إبراهيم نزال العرموطي.

معالي الدكتور محمد محمود حسين العسعس.

معالي الدكتورة هيفاء يوسف فضل حجار النجار.

معالي المهندس نضال برجس شاهر الحديد.

سعادة السيد محمود عبدالحليم عبدالقادر الفريحات.

سعادة السيد حسين محمد سالم الحواتمة.

سعادة السيد مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة.

سعادة السيد فاضل محمد عبدالله الحمود.

سعادة الدكتور "مصطفى إبراهيم" بطرس إسحق الحمارنة.

سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد.

سعادة الدكتور جورج حزبون جورج حزبون.

سعادة السيد مازن سميح طالب دروزة.

سعادة السيد محمد مسلم سلامة الأزايدة.

سعادة السيد ميشيل نبيه أنطون نزال.

سعادة السيد سند حماد علي النعيمات.

سعادة الدكتور هايل محمد أحمد عبيدات.

سعادة السيدة إحسان زهدي عبدالمجيد بركات.

سعادة الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب.

سعادة السيد سعود علي السلطان العدوان.

سعادة الدكتور زهير عبدالقادر حسين أبو فارس.

سعادة الدكتورة عبلة محمد أحمد عماوي.

سعادة السيدة آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي.

سعادة السيد ممدوح يوسف "حاج موسى" نباص.

سعادة الدكتور موفق محمد إبراهيم الضمور.

سعادة الدكتور صلاح أديب سلامة الهلسا.

سعادة السيد غازي عوده عويد المقيبل السرحان.

سعادة السيد أدهم بلال محمد الشيشاني.

سعادة الدكتور عمار "محمد علي" شحادة القضاة.

سعادة السيد ضيف الله حمود فليح القلاب.

سعادة الدكتور فواز حسن فريج حمدالله.

سعادة الدكتور غازي مبارك أحمد الذنيبات.

سعادة السيد عمر أحمد محمد العياصرة.

سعادة المهندس فاروق موسى محمد الحياري.

سعادة الدكتور سعد خلف أحمد الوادي المناصير.

سعادة السيدة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي.

سعادة الدكتورة سهاد حسين صالح الجندي.

سعادة السيد شرحبيل صبحي أحمد ماضي.

سعادة السيدة نسيمة عادل محمد الفاخري.

سعادة السيد خليل محمد "الحاج توفيق" عبدالرحمن.

سعادة السيد سلطان فيصل حمد الجازي.

سعادة السيد ركان حماده سعود الفواز.

سعادة السيد أحمد عدنان صالح الخضري.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024.

وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024".