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نحن جيل القفزات الهائلة

10/24/2024 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كما‭ ‬جميع‭ ‬القرويين،‭ ‬المحرومون‭ ‬مما‭ ‬يسمى‭ ‬بأدوات‭ ‬العصر،‭ ‬كنت‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭- ‬مثلا‭- ‬أعجب‭ ‬لمصابيح‭ ‬الإنارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنطفئ‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬قوة‭ ‬الرياح‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬المكان،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التحقت‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬السوداني‭ ‬معدا‭ ‬ومقدما‭ ‬لبعض‭ ‬البرامج،‭ ‬كنت‭ ‬مشدوها‭ ‬لا‭ ‬أصدق‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬أراه‭ ‬حولي،‭ ‬حتى‭ ‬خيوط‭ ‬الماء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنزل‭ ‬رفيعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الدوش‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تدهشني،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬هناك‭ ‬طفرات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬صارت‭ ‬من‭ ‬البديهيات‭ ‬عند‭ ‬كثيرين‭ ‬أعجز‭ ‬عن‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬عملها‭: ‬كيف‭ ‬أمسك‭ ‬بجهاز‭ ‬صغير‭ ‬وأضعه‭ ‬على‭ ‬أذني،‭ ‬وأتكلم‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬كراتشي‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو؟‭ ‬وعندما‭ ‬كانت‭ ‬التلفونات‭ ‬بأسلاك‭ ‬كانت‭ ‬المسألة‭ ‬مفهومة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬بافتراض‭ ‬أن‭ ‬الأسلاك‭ ‬تلك‭ ‬تتولى‭ ‬توصيل‭ ‬الكلام‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الهواتف‭ ‬السلكية،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أفهم‭ ‬كيف‭ ‬يسافر‭ ‬كلامي‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬وأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أسلاك‭ ‬ممتدة‭ ‬بين‭ ‬المدينتين،‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التكلم‭ ‬مستخدما‭ ‬التلفون‭ ‬بصوت‭ ‬منخفض،‭ ‬ربما‭ ‬لأن‭ ‬أول‭ ‬هواتف‭ ‬تعاملنا‭ ‬معها‭ ‬كانت‭ ‬مصابة‭ ‬بصمم‭ ‬جزئي،‭ ‬فكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الصراخ‭ ‬لتوصيل‭ ‬الكلام‭ ‬واستقباله‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬أعجب‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬بصوت‭ ‬منخفض‭ ‬لا‭ ‬تسمعه‭ ‬حتى‭ ‬وأنت‭ ‬جالس‭ ‬جوار‭ ‬المتحدث،‭ ‬وهناك‭ ‬أناس‭ ‬يجيدون‭ ‬المكالمات‭ ‬الهامسة‭ ‬خوف‭ ‬‮«‬الانقفاش‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬من‭ ‬يتآنسون‭ ‬مع‭ ‬الحبيب‭/ ‬الحبيبة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬مقيدة،‭ ‬ومعروف‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬الذين‭ ‬تربطهم‭ ‬علاقة‭ ‬حب‭ ‬معترف‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهل‭ ‬الطرفين،‭ ‬يجرون‭ ‬مكالمات‭ ‬هامسة‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬صامتة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنصاص‮»‬‭ ‬الليالي،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬سرير‭ ‬الفتاة‭ - ‬مثلا‭ - ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مترين‭ ‬من‭ ‬سرير‭ ‬أمها‭ ‬أو‭ ‬أختها،‭ ‬وتظل‭ ‬تتحدث‭ ‬مع‭ ‬حبيب‭ ‬القلب‭ ‬لساعتين‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتسلل‭ ‬الكلام‭ ‬إلى‭ ‬آذان‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬الأخت،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬حدث‭ ‬التسلل‭ ‬وجاء‭ ‬التساؤل‭: ‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‭. ‬مالك‭ ‬تكلمي‭ ‬روحك‭ ‬تحت‭ ‬البطانية؟‭ ‬هنا،‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تتصنع‭ ‬الفتاة‭ ‬النوم‭ ‬وتبقى‭ ‬صامتة،‭ ‬أو‭ ‬تقول‭ ‬بدورها‭: ‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‭.. ‬كابوس‭ ‬فظيع‭.. ‬شكرا‭ ‬لأنك‭ ‬صحيتيني‭! ‬وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يعرف‭ ‬الحبيب‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬ظروفا‭ ‬اضطرارية‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬كابوسا‭.‬

لنترك‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬حاله،‭ ‬وتعالوا‭ ‬الى‭ ‬التلفزيون‭ ‬الذي‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت،‭ ‬واسمحوا‭ ‬لي‭ ‬وقد‭ ‬أمضيت‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬ونيف‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عملاقة،‭ ‬بأن‭ ‬اعترف‭ ‬بأنني‭ ‬مش‭ ‬فاهم‭ ‬إزاي‭ ‬المذيع‭ ‬يتكلم‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ - ‬مثلا‭ - ‬وأنا‭ ‬أسمعه‭ ‬وأراه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الثانية‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬وكيف‭ ‬لا‭ ‬تتلخبط‭ ‬وتتخربط‭ ‬وتتشربك‭ ‬الصور‭ ‬والأصوات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬والفضائيات‭ ‬الليبية‭ ‬والبوركينا‭ ‬فاسوية،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬كلها‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬الله‭ ‬الواسع‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬ممرات‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬قناة‭. ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬نحن‭ ‬جيل‭ ‬كان‭ ‬الواحد‭ ‬منا‭ ‬إذا‭ ‬وجد‭ ‬فرصة‭ ‬للاستفراد‭ ‬بجهاز‭ ‬راديو‭ (‬وكانت‭ ‬الراديوهات‭ ‬في‭ ‬زماننا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭)‬،‭ ‬نتسلل‭ ‬خلفه‭ ‬وننظر‭ ‬عبر‭ ‬ثقوبه‭ ‬العديدة‭ ‬لرؤية‭ ‬القزم‭ ‬الثرثار‭ ‬الجالس‭ ‬بداخله،‭ ‬وكنا‭ ‬نعتبر‭ ‬كل‭ ‬جهاز‭ ‬نعجز‭ ‬عن‭ ‬فهم‭ ‬أسلوب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬‮«‬الحكومة‮»‬،‭ ‬وأيقنا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسحر،‭ ‬عندما‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬الأغاني‭ ‬وكيف‭ ‬أنها‭ ‬تتطلب‭ ‬وجود‭ ‬مطرب‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬العازفين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حشرهم‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬صغير‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬قزما‭ ‬طوله‭ ‬قدم‭ ‬واحد‭ ‬وعرضه‭ ‬خمسة‭ ‬سنتيمترات‭.‬

ولهذا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬جيلنا‭ ‬محظوظ،‭ ‬فقد‭ ‬ركب‭ ‬قطارات‭ ‬البخار‭ ‬ثم‭ ‬الديزل‭ ‬ثم‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وشهدنا‭ ‬عصر‭ ‬المراوح،‭ ‬ثم‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالماء‭ ‬ثم‭ ‬بالغاز‭ ‬ثم‭ ‬الصنف‭ ‬المركزي‭ (‬السنترال‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كنا‭ ‬نشرب‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬الزير،‭ ‬صار‭ ‬أهلنا‭ ‬يرسلوننا‭ ‬لشراء‭ ‬ربع‭ ‬لوح‭ ‬ثلج،‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بنا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الثلج،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفنا‭ ‬الثلاجات،‭ ‬واعترف‭ ‬بأنني‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬كيف‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬باردا‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬بحرارة‭ ‬الكهرباء‭.. ‬يا‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬كريم‭ ‬يا‭ ‬رب‭.‬

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