نحن جيل القفزات الهائلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لنترك‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬حاله،‭ ‬وتعالوا‭ ‬الى‭ ‬التلفزيون‭ ‬الذي‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت،‭ ‬واسمحوا‭ ‬لي‭ ‬وقد‭ ‬أمضيت‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬ونيف‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عملاقة،‭ ‬بأن‭ ‬اعترف‭ ‬بأنني‭ ‬مش‭ ‬فاهم‭ ‬إزاي‭ ‬المذيع‭ ‬يتكلم‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ - ‬مثلا‭ - ‬وأنا‭ ‬أسمعه‭ ‬وأراه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الثانية‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬وكيف‭ ‬لا‭ ‬تتلخبط‭ ‬وتتخربط‭ ‬وتتشربك‭ ‬الصور‭ ‬والأصوات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬والفضائيات‭ ‬الليبية‭ ‬والبوركينا‭ ‬فاسوية،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬كلها‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬الله‭ ‬الواسع‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬ممرات‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬قناة‭. ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬نحن‭ ‬جيل‭ ‬كان‭ ‬الواحد‭ ‬منا‭ ‬إذا‭ ‬وجد‭ ‬فرصة‭ ‬للاستفراد‭ ‬بجهاز‭ ‬راديو‭ (‬وكانت‭ ‬الراديوهات‭ ‬في‭ ‬زماننا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭)‬،‭ ‬نتسلل‭ ‬خلفه‭ ‬وننظر‭ ‬عبر‭ ‬ثقوبه‭ ‬العديدة‭ ‬لرؤية‭ ‬القزم‭ ‬الثرثار‭ ‬الجالس‭ ‬بداخله،‭ ‬وكنا‭ ‬نعتبر‭ ‬كل‭ ‬جهاز‭ ‬نعجز‭ ‬عن‭ ‬فهم‭ ‬أسلوب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬‮«‬الحكومة‮»‬،‭ ‬وأيقنا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسحر،‭ ‬عندما‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬الأغاني‭ ‬وكيف‭ ‬أنها‭ ‬تتطلب‭ ‬وجود‭ ‬مطرب‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬العازفين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حشرهم‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬صغير‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬قزما‭ ‬طوله‭ ‬قدم‭ ‬واحد‭ ‬وعرضه‭ ‬خمسة‭ ‬سنتيمترات‭.‬

ولهذا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬جيلنا‭ ‬محظوظ،‭ ‬فقد‭ ‬ركب‭ ‬قطارات‭ ‬البخار‭ ‬ثم‭ ‬الديزل‭ ‬ثم‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وشهدنا‭ ‬عصر‭ ‬المراوح،‭ ‬ثم‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالماء‭ ‬ثم‭ ‬بالغاز‭ ‬ثم‭ ‬الصنف‭ ‬المركزي‭ (‬السنترال‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كنا‭ ‬نشرب‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬الزير،‭ ‬صار‭ ‬أهلنا‭ ‬يرسلوننا‭ ‬لشراء‭ ‬ربع‭ ‬لوح‭ ‬ثلج،‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بنا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الثلج،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفنا‭ ‬الثلاجات،‭ ‬واعترف‭ ‬بأنني‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬كيف‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬باردا‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬بحرارة‭ ‬الكهرباء‭.. ‬يا‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬كريم‭ ‬يا‭ ‬رب‭.‬