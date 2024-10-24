Friday, 25 October 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نافذة فنية

10/24/2024 7:07:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ظاهرة‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬السعودية‭: ‬يظهر‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬أعمار‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬أو‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬يملكون‭ ‬أصواتا‭ ‬جميلة‭ ‬وسليمة‭ ‬في‭ ‬الغناء‭. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬اهتمام‭ ‬هؤلاء‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الأغنيات‭ ‬السعودية‭ ‬الشهيرة‭ ‬والناجحة‭.. ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الوافر‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الواعدين‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬النجاح‭ ‬والاستمرارية‭ ‬للأغنية‭ ‬السعودية‭. ‬ومرد‭ ‬ذلك،‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬هو‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬بالفن‭ ‬والفنان‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬الدائر‭ ‬حاليا‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أو‭ ‬عربية‭. ‬عندما‭ ‬تخلق‭ ‬مناخا‭ ‬فنيا‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬ويبرز‭ ‬المواهب،‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ‭.‬

صورة‭ ‬مؤثرة‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭: ‬صورة‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬الرويشد‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الكويت،‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬علاج‭ ‬طويلة‭ ‬استمرت‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وهو‭ ‬يرمي‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬زميله‭ ‬نبيل‭ ‬شعيل‭. ‬حقا‭ ‬إنها‭ ‬صورة‭ ‬مبكية‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬مودة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الزمالة‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأخوة‭. ‬أتمنى‭ ‬للرويشد‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.. ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬رويشد‭ ‬ونبيل‭ ‬حالة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني،‭ ‬المعروف‭ ‬بانتشار‭ ‬الدسائس‭ ‬والمؤامرات‭ ‬والإشاعات‭ ‬القاتلة‭ ‬فيه‭.‬

تطرقوا‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬ثروته‭ ‬فدخل‭ ‬الإنعاش‭ ‬فورا‭: ‬أجرى‭ ‬المذيع‭ ‬العراقي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬وسأله‭ ‬‮«‬يتردد‭ ‬أن‭ ‬ثروتك‭ ‬تجاوز‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‮»‬،‭ ‬ورد‭ ‬هنيدي‭ ‬‮«‬الصيت‭ ‬ولا‭ ‬الغنى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يمض‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬دخل‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬المستشفى‭ ‬لعمل‭ ‬قسطرة‭ ‬وتركيب‭ ‬دعامات‭ ‬لقلبه‭.. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نفي‭ ‬هنيدي‭ ‬امتلاكه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضجت‭ ‬بالتعليقات‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬عامل‭ ‬نفسك‭ ‬غلبان‭ ‬ليه‮»‬‭ ‬و«مش‭ ‬باين‭ ‬عليك‮»‬‭ ‬و«حتعمل‭ ‬ايه‭ ‬بالفلوس‭ ‬المتلتلة‭ ‬على‭ ‬قلبك‮»‬‭ ‬لينتهي‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الإنعاش‭. ‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‭ ‬فيكم‭.‬

شيرين‭ ‬تستعيد‭ ‬توازنها‭: ‬قالت‭ ‬المطربة‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬الألقاب،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬اللي‭ ‬يشغلني‮»‬‭.. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬هذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬بوادر‭ ‬التحسن‭.‬

راغب‭ ‬علامة‭ ‬ينفي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭: ‬كشف‭ ‬الفنان‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬أن‭ ‬خبر‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬عمارته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جونيه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬والعمارة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مبنى‭ ‬مستأجر‭ ‬بالكامل‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬قرب‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬والسراي‭ ‬ومبنى‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬وبحوزة‭ ‬السلطات‭ ‬هويات‭ ‬كل‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬العمارة‭. ‬وقال‭ ‬راغب‭ ‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬القضاء‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬مرسل‭ ‬الخبر‭ ‬للصحافة‭.. ‬يتمتع‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬بعقل‭ ‬راجح‭ ‬وإدراك‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬يذكر‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬وأسرته‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬جنسيتها‭. ‬

البقاء‭ ‬للأصلح‭: ‬جاء‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬بحضور‭ ‬مكتمل‭ ‬العدد‭. ‬وخطف‭ ‬هاني‭ ‬قلوب‭ ‬الحاضرين‭ ‬بعذوبة‭ ‬صوته‭ ‬وصدق‭ ‬غنائه‭.. ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬وأنا‭ ‬أشاهد‭ ‬هذا‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرائع‭ ‬للفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬والذي‭ ‬أعاد‭ ‬لي‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الذوق‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬طغيان‭ ‬الأصوات‭ ‬الهابطة‭ ‬والمتواضعة‭.‬

التكريم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬له‭ ‬طعم‭ ‬آخر‭: ‬أيام‭ ‬تفصلني‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬تكريمي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬احتضنتني‭ ‬صغيرا‭ ‬وتكرمني‭ ‬كبيرا‭.. ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬موطن‭ ‬ذكرياتي‭ ‬وبداية‭ ‬انطلاقتي‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أقوم‭ ‬بزيارتها‭ ‬تسبقني‭ ‬دموعي‭ ‬إليها‭. ‬شكرا‭ ‬للكويت‭ ‬دوما‭ ‬وأبدا‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‭) ‬تأليف‭ ‬مأمون‭ ‬الشناوي‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭:‬

قول‭ ‬الدنيا‭ ‬بخير‭ ‬وتركها‭ ‬للي‭ ‬كاتبها‭ ‬واللي‭ ‬حاسبها

حكمة‭ ‬ربك‭ ‬من‭ ‬يدركها‭ ‬غير‭ ‬سبحانه‭ ‬اللي‭ ‬مرتبها

مهما‭ ‬جرى‭ ‬لك‭ ‬ايه‭ ‬راح‭ ‬يجرى

طول‭ ‬بالك‭ ‬راح‭ ‬تفرج‭ ‬بكره

MENAFN24102024000055011008ID1108816880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث