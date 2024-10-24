نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ظاهرة واعدة في الأغنية السعودية: يظهر عديد من المطربين السعوديين في أعمار بين 16 أو 18 سنة يملكون أصواتا جميلة وسليمة في الغناء. ومن الأهمية اهتمام هؤلاء بالتركيز على أداء الأغنيات السعودية الشهيرة والناجحة.. هذا العدد الوافر من المطربين الواعدين من شأنه أن يكتب النجاح والاستمرارية للأغنية السعودية. ومرد ذلك، دون شك، هو الاهتمام البالغ بالفن والفنان السعودي الذي يأتي في إطار الحراك الفني الدائر حاليا والذي لم تشهده أية دولة خليجية أو عربية. عندما تخلق مناخا فنيا فإن من شأنه أن يظهر ويبرز المواهب، ولا شيء يأتي من فراغ.
صورة مؤثرة إلى أبعد الحدود: صورة الفنان عبدالله الرويشد عند وصوله إلى مطار الكويت، بعد رحلة علاج طويلة استمرت 6 أشهر، وهو يرمي برأسه في حضن زميله نبيل شعيل. حقا إنها صورة مبكية تعكس ما بينهما من علاقة مودة تجاوزت الزمالة الفنية إلى مستوى الأخوة. أتمنى للرويشد الصحة والعافية.. ما يجمع رويشد ونبيل حالة استثنائية في الوسط الفني، المعروف بانتشار الدسائس والمؤامرات والإشاعات القاتلة فيه.
تطرقوا إلى حجم ثروته فدخل الإنعاش فورا: أجرى المذيع العراقي لقاء مع الممثل محمد هنيدي وسأله «يتردد أن ثروتك تجاوز 100 مليون جنيه مصري»، ورد هنيدي «الصيت ولا الغنى». ولم يمض أسبوع على ذلك حتى دخل محمد هنيدي المستشفى لعمل قسطرة وتركيب دعامات لقلبه.. وعلى الرغم من نفي هنيدي امتلاكه أكثر من 100 مليون جنيه، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات بالقول: «عامل نفسك غلبان ليه» و«مش باين عليك» و«حتعمل ايه بالفلوس المتلتلة على قلبك» لينتهي به المطاف إلى غرفة الإنعاش. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
شيرين تستعيد توازنها: قالت المطربة شيرين عبدالوهاب معلقة على الصراع على لقب «صوت مصر» إنها لا تحب الألقاب، وأضافت «أحب أن أكون شيرين عبدالوهاب فقط وهو اللي يشغلني».. الحمد لله هذا دليل على بوادر التحسن.
راغب علامة ينفي هذا الأمر: كشف الفنان راغب علامة أن خبر الاستيلاء على عمارته في منطقة جونيه غير صحيح. والعمارة عبارة عن مبنى مستأجر بالكامل ويقع في وسط منطقة أمنية قرب أمن الدولة والسراي ومبنى الأمن العام. وبحوزة السلطات هويات كل القاطنين في العمارة. وقال راغب إن الموضوع الآن في يد القضاء للقبض على مرسل الخبر للصحافة.. يتمتع راغب علامة بعقل راجح وإدراك كل ما يدور في لبنان. يذكر أنه يعيش وأسرته في الإمارات العربية المتحدة بعد حصولهم على جنسيتها.
البقاء للأصلح: جاء حفل الفنان هاني شاكر في مهرجان الموسيقى الذي أقيم الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بحضور مكتمل العدد. وخطف هاني قلوب الحاضرين بعذوبة صوته وصدق غنائه.. كنت سعيدا وأنا أشاهد هذا الاستقبال الرائع للفنان هاني شاكر والذي أعاد لي الثقة في الذوق المصري بعد طغيان الأصوات الهابطة والمتواضعة.
التكريم في الكويت له طعم آخر: أيام تفصلني عن موعد تكريمي في الكويت وهي التي احتضنتني صغيرا وتكرمني كبيرا.. الكويت هي موطن ذكرياتي وبداية انطلاقتي وفي كل مرة أقوم بزيارتها تسبقني دموعي إليها. شكرا للكويت دوما وأبدا.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (خليها على الله) تأليف مأمون الشناوي لحن وغناء فريد الأطرش:
قول الدنيا بخير وتركها للي كاتبها واللي حاسبها
حكمة ربك من يدركها غير سبحانه اللي مرتبها
مهما جرى لك ايه راح يجرى
طول بالك راح تفرج بكره
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