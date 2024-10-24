نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صورة‭ ‬مؤثرة‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭: ‬صورة‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬الرويشد‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الكويت،‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬علاج‭ ‬طويلة‭ ‬استمرت‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وهو‭ ‬يرمي‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬زميله‭ ‬نبيل‭ ‬شعيل‭. ‬حقا‭ ‬إنها‭ ‬صورة‭ ‬مبكية‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬مودة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الزمالة‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأخوة‭. ‬أتمنى‭ ‬للرويشد‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.. ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬رويشد‭ ‬ونبيل‭ ‬حالة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني،‭ ‬المعروف‭ ‬بانتشار‭ ‬الدسائس‭ ‬والمؤامرات‭ ‬والإشاعات‭ ‬القاتلة‭ ‬فيه‭.‬

تطرقوا‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬ثروته‭ ‬فدخل‭ ‬الإنعاش‭ ‬فورا‭: ‬أجرى‭ ‬المذيع‭ ‬العراقي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬وسأله‭ ‬‮«‬يتردد‭ ‬أن‭ ‬ثروتك‭ ‬تجاوز‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‮»‬،‭ ‬ورد‭ ‬هنيدي‭ ‬‮«‬الصيت‭ ‬ولا‭ ‬الغنى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يمض‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬دخل‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬المستشفى‭ ‬لعمل‭ ‬قسطرة‭ ‬وتركيب‭ ‬دعامات‭ ‬لقلبه‭.. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نفي‭ ‬هنيدي‭ ‬امتلاكه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضجت‭ ‬بالتعليقات‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬عامل‭ ‬نفسك‭ ‬غلبان‭ ‬ليه‮»‬‭ ‬و«مش‭ ‬باين‭ ‬عليك‮»‬‭ ‬و«حتعمل‭ ‬ايه‭ ‬بالفلوس‭ ‬المتلتلة‭ ‬على‭ ‬قلبك‮»‬‭ ‬لينتهي‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الإنعاش‭. ‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‭ ‬فيكم‭.‬

شيرين‭ ‬تستعيد‭ ‬توازنها‭: ‬قالت‭ ‬المطربة‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬الألقاب،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬اللي‭ ‬يشغلني‮»‬‭.. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬هذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬بوادر‭ ‬التحسن‭.‬

راغب‭ ‬علامة‭ ‬ينفي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭: ‬كشف‭ ‬الفنان‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬أن‭ ‬خبر‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬عمارته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جونيه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬والعمارة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مبنى‭ ‬مستأجر‭ ‬بالكامل‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬قرب‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬والسراي‭ ‬ومبنى‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬وبحوزة‭ ‬السلطات‭ ‬هويات‭ ‬كل‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬العمارة‭. ‬وقال‭ ‬راغب‭ ‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬القضاء‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬مرسل‭ ‬الخبر‭ ‬للصحافة‭.. ‬يتمتع‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬بعقل‭ ‬راجح‭ ‬وإدراك‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬يذكر‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬وأسرته‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬جنسيتها‭. ‬

البقاء‭ ‬للأصلح‭: ‬جاء‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬بحضور‭ ‬مكتمل‭ ‬العدد‭. ‬وخطف‭ ‬هاني‭ ‬قلوب‭ ‬الحاضرين‭ ‬بعذوبة‭ ‬صوته‭ ‬وصدق‭ ‬غنائه‭.. ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬وأنا‭ ‬أشاهد‭ ‬هذا‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرائع‭ ‬للفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬والذي‭ ‬أعاد‭ ‬لي‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الذوق‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬طغيان‭ ‬الأصوات‭ ‬الهابطة‭ ‬والمتواضعة‭.‬

التكريم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬له‭ ‬طعم‭ ‬آخر‭: ‬أيام‭ ‬تفصلني‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬تكريمي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬احتضنتني‭ ‬صغيرا‭ ‬وتكرمني‭ ‬كبيرا‭.. ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬موطن‭ ‬ذكرياتي‭ ‬وبداية‭ ‬انطلاقتي‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أقوم‭ ‬بزيارتها‭ ‬تسبقني‭ ‬دموعي‭ ‬إليها‭. ‬شكرا‭ ‬للكويت‭ ‬دوما‭ ‬وأبدا‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‭) ‬تأليف‭ ‬مأمون‭ ‬الشناوي‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭:‬

قول‭ ‬الدنيا‭ ‬بخير‭ ‬وتركها‭ ‬للي‭ ‬كاتبها‭ ‬واللي‭ ‬حاسبها

حكمة‭ ‬ربك‭ ‬من‭ ‬يدركها‭ ‬غير‭ ‬سبحانه‭ ‬اللي‭ ‬مرتبها

مهما‭ ‬جرى‭ ‬لك‭ ‬ايه‭ ‬راح‭ ‬يجرى

طول‭ ‬بالك‭ ‬راح‭ ‬تفرج‭ ‬بكره