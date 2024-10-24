مملكة البحرين في قمة ((بريكس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اللافت‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬التعددية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬والأمن‭ ‬العالميين‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬العنوان‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬واقع‭ ‬ومعاش‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومن‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتزخر‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعددية‭ ‬وتعد‭ ‬نموذجا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حينما‭ ‬يأتي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التعددية‮»‬،‭ ‬فجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬ومتميزة‭.‬

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإذ‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجموعة‭ ‬بريكس‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬عضوًا‭ ‬فيها،‭ ‬فهي‭ ‬تؤكد‭ ‬تقديرها‭ ‬للرؤية‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تجسدها‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الطموحة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتكريس‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬جدير‭ ‬بالثناء‭ ‬ويلقى‭ ‬اهتمام‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لمجرد‭ ‬الحضور،‭ ‬ولكن‭ ‬لتقديم‭ ‬رؤية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬أمن‭ ‬ولا‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تنمية‭.. ‬وإن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

من‭ ‬الملاحظ‭ ‬كذلك،‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتابع‭ ‬أمور‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويرصد‭ ‬كلمات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬حرصها‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رؤيتها‭ ‬الحضارية،‭ ‬وفق‭ ‬منهجية‭ ‬علمية،‭ ‬تربط‭ ‬التاريخ‭ ‬بالحاضر،‭ ‬وتربط‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬العالمية،‭ ‬وتداعيات‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وأخطاره‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

لذلك‭ ‬جاء‭ ‬تأكيد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بأن‭ ‬الصراعات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬عميقة‭ ‬وبعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬البلدان‭ ‬المعنية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬التاريخ‭ ‬برهن‭ ‬أن‭ ‬دورات‭ ‬العنف‭ ‬والاضطرابات‭ ‬والنزاعات‭ ‬تقف‭ ‬حاجزًا‭ ‬معيقًا‭ ‬أمام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والوئام‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬تأتي‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬السياسة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأن‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة‭ ‬إقليمية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأهداف‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬لمجموعة‭ ‬البريكس‭.. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬وفي‭ ‬استثمار‭ ‬ذكي‭ ‬وحكيم‭ ‬للتجمع‭ ‬الدولي‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬البريكس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬وفي‭ ‬كلمات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفي‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأوروبية‭.. ‬وهذه‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬تؤكدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬ومحفل‭ ‬وتجمع‭ ‬دولي‭.‬

ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬إيمانا‭ ‬مطلقا‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الجماعية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬الثابت‭ ‬بالسلام،‭ ‬وأن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬لتنمية‭ ‬العالم‭ ‬ينمو‭ ‬ويتقدم‭ ‬ويتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭.‬

حضور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭.. ‬أوصل‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤثرة‭ ‬والفاعلة‭.. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬الحضارية‭ ‬ستجد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬لحاجة‭ ‬العالم‭ ‬إليها‭.‬