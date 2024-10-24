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بريكس تتحول إلى منبر سياسي يناقش مشاكل العالم الثالث

10/24/2024 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لم‭ ‬يقف‭ ‬اهتمام‭ ‬قادة‭ ‬العشرين‭ ‬بلدا‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬قمة‭ ‬بريكس‭ ‬عند‭ ‬الخطط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتدعيم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وعكست‭ ‬كلماتهم‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬منبر‭ ‬سياسي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬العالم‭ ‬الثالث،‭ ‬والإيحاء‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭.‬

ووجهت‭ ‬القمة‭ ‬دعوات‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وفي‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقد‭ ‬وجدت‭ ‬الدعوة‭ ‬تفاعلا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تمانع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬كييف‭.‬

وتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬تشكيل‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬جارٍ‭ ‬حاليا،‭ ‬وهو‭ ‬مسار‭ ‬ديناميكي‭ ‬ولا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللجوء‭ ‬المتزايد‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحمائية‭ ‬يهدد‭ ‬بإثارة‭ ‬‮«‬أزمة‮»‬‭ ‬عالمية‭.‬

وتريد‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القمة‭ ‬فرصة‭ ‬لإظهار‭ ‬قوتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬رؤساء‭ ‬وقادة‭ ‬دول‭ ‬مؤثرة‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬تفيد‭ ‬بفشل‭ ‬محاولات‭ ‬عزل‭ ‬روسيا‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬كونستانتين‭ ‬كالاتشيف‭ ‬إن‭ ‬الكرملين‭ ‬يهدف‭ ‬عبر‭ ‬جمع‭ ‬قادة‭ ‬بريكس‭ ‬في‭ ‬قازان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ليست‭ ‬غير‭ ‬معزولة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬أيضا‭ ‬شركاء‭ ‬وحلفاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكرملين‭ ‬يريد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إظهار‭ ‬‮«‬بديل‭ ‬للضغط‭ ‬الغربي‭ ‬وأن‭ ‬عالما‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬هو‭ ‬واقع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬موسكو‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬ودفعها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬البلدان‭ ‬الغربية‭.‬

وكان‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬نوعيا،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬والرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬ورئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬القمة‭ ‬بُعدا‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬قويا‭ ‬يحتاج‭ ‬الأمريكيون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تحد،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬قمة‭ ‬عرضية‭.‬

وقلّلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬بريكس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬خصما‭ ‬جيوسياسيا‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬عبّرت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬استعراض‭ ‬موسكو‭ ‬قوّتها‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواصل‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ومثلت‭ ‬القمة‭ ‬فرصة‭ ‬للمصالحة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والهند،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬قدرة‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الخلافات‭ ‬بشكل‭ ‬يقويها‭ ‬ولا‭ ‬يضعفها‭.‬

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