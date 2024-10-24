Friday, 25 October 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما سر حالات وفاة مهندسي شركات الصناعة العسكرية التركية المتكررة؟

10/24/2024 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬قناة‭ ‬ AHaber التلفزيونية‭ ‬التركية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬موضوع‭ ‬الوفاة‭ ‬المشبوهة‭ ‬والغامضة‭ ‬لمهندسي‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬أسلسان‮»‬‭.‬

وتنتج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أسلسان‮»‬‭ ‬مختلف‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬كرادارات‭ ‬الحرب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬والبحرية،‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬الممولين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭.‬

وبحسب‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬توفي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬مهندسين‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭.‬

وكانت‭ ‬أولى‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2006،‭ ‬عندما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬باشبيلين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬كانت‭ ‬أبوابها‭ ‬موصدة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬التلفزيوني‭: ‬‮«‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬أنها‭ ‬حالات‭ ‬انتحار،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يصدقها‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الضحايا،‭ ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬دماء‭ ‬المهندس‭ ‬على‭ ‬المقاعد‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬قتل،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬صحة‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬مهندسين‭ ‬آخرين،‭ ‬وتم‭ ‬اعتبار‭ ‬وفاتهم‭ ‬حالات‭ ‬انتحار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬نفسها‭ ‬توفي‭ ‬المهندس‭ ‬الكهربائي‭ ‬‮«‬ظافر‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لصعقة‭ ‬كهربائية‭ ‬أثناء‭ ‬إصلاح‭ ‬محول،‭ ‬لكن‭ ‬عائلته‭ ‬مقتنعة‭ ‬بأنها‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭.‬

وتوفي‭ ‬المهندس‭ ‬‮«‬هاكان‭ ‬أوكسوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وبعد‭ ‬الحادث‭ ‬اختفت‭ ‬محفظة‭ ‬الضحية‭ ‬وهاتفه‭ ‬بشكل‭ ‬غامض‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬توفي‭ ‬‮«‬إرديم‭ ‬أوغور‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تحديث‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وطائرات‭ ‬إف‭-‬16،‭ ‬بسبب‭ ‬تسمم‭ ‬بالغاز،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إقناع‭ ‬عائلته‭ ‬أن‭ ‬قريبهم‭ ‬انتحر‭.‬

وبحسب‭ ‬القناة‭ ‬فإنه‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تمت‭ ‬مراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القضايا،‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إدراجه‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬حدثت‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬أخرى‭ ‬مشبوهة؛

ففي‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬توفي‭ ‬المهندس‭ ‬‮«‬كريم‭ ‬باريلدار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬عال،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توساش‮»‬ TUSAS التركية‭ ‬المصنعة‭ ‬للطائرات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمعدات‭ ‬الفضائية،‭ ‬وأعقبه‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

وفتح‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬22‭ ‬آخرين‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬نفذه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬

وتعرض‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬الجوية‭ ‬والفضائية‭ ‬‮«‬توساش‮»‬‭ ‬بأنقرة،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لهجوم‭ ‬مسلح‭ ‬سبقه‭ ‬انفجار،‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬22‭ ‬آخرين،‭ ‬اثنان‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108816877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث