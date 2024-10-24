ما سر حالات وفاة مهندسي شركات الصناعة العسكرية التركية المتكررة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتنتج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أسلسان‮»‬‭ ‬مختلف‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬كرادارات‭ ‬الحرب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬والبحرية،‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬الممولين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭.‬

وبحسب‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬توفي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬مهندسين‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭.‬

وكانت‭ ‬أولى‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2006،‭ ‬عندما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬باشبيلين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬كانت‭ ‬أبوابها‭ ‬موصدة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬التلفزيوني‭: ‬‮«‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬أنها‭ ‬حالات‭ ‬انتحار،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يصدقها‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الضحايا،‭ ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬دماء‭ ‬المهندس‭ ‬على‭ ‬المقاعد‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬قتل،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬صحة‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬مهندسين‭ ‬آخرين،‭ ‬وتم‭ ‬اعتبار‭ ‬وفاتهم‭ ‬حالات‭ ‬انتحار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬نفسها‭ ‬توفي‭ ‬المهندس‭ ‬الكهربائي‭ ‬‮«‬ظافر‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لصعقة‭ ‬كهربائية‭ ‬أثناء‭ ‬إصلاح‭ ‬محول،‭ ‬لكن‭ ‬عائلته‭ ‬مقتنعة‭ ‬بأنها‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭.‬

وتوفي‭ ‬المهندس‭ ‬‮«‬هاكان‭ ‬أوكسوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وبعد‭ ‬الحادث‭ ‬اختفت‭ ‬محفظة‭ ‬الضحية‭ ‬وهاتفه‭ ‬بشكل‭ ‬غامض‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬توفي‭ ‬‮«‬إرديم‭ ‬أوغور‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تحديث‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وطائرات‭ ‬إف‭-‬16،‭ ‬بسبب‭ ‬تسمم‭ ‬بالغاز،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إقناع‭ ‬عائلته‭ ‬أن‭ ‬قريبهم‭ ‬انتحر‭.‬

وبحسب‭ ‬القناة‭ ‬فإنه‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تمت‭ ‬مراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القضايا،‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إدراجه‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬حدثت‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬أخرى‭ ‬مشبوهة؛

ففي‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬توفي‭ ‬المهندس‭ ‬‮«‬كريم‭ ‬باريلدار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬عال،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توساش‮»‬ TUSAS التركية‭ ‬المصنعة‭ ‬للطائرات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمعدات‭ ‬الفضائية،‭ ‬وأعقبه‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

وفتح‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬22‭ ‬آخرين‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬نفذه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬

وتعرض‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬الجوية‭ ‬والفضائية‭ ‬‮«‬توساش‮»‬‭ ‬بأنقرة،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لهجوم‭ ‬مسلح‭ ‬سبقه‭ ‬انفجار،‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬22‭ ‬آخرين،‭ ‬اثنان‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭.‬