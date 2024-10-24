إطلاق سراح زوجـــــــة رئــــــيـــــــــــس وزراء باكستان السابق بكفالة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬بيبي‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬أديالا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روالبندي،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

وخان‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬نفسه‭ ‬ويقضي‭ ‬عقوبته‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬