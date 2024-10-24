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إطلاق سراح زوجـــــــة رئــــــيـــــــــــس وزراء باكستان السابق بكفالة

10/24/2024 7:07:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الباكستانية‭ ‬سراح‭ ‬بشرى‭ ‬بيبي‭ ‬زوجة‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق،‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬دفع‭ ‬كفالة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببيع‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬لهدايا‭ ‬مقدمة‭ ‬إلى‭ ‬الدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قضائها‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬السجن‭.‬

وأفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬بيبي‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬أديالا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روالبندي،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

وخان‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬نفسه‭ ‬ويقضي‭ ‬عقوبته‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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