إطلاق سراح زوجـــــــة رئــــــيـــــــــــس وزراء باكستان السابق بكفالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلقت السلطات الباكستانية سراح بشرى بيبي زوجة عمران خان رئيس الوزراء السابق، أمس، بعد دفع كفالة في قضية مرتبطة ببيع غير قانوني لهدايا مقدمة إلى الدولة، وذلك بعد قضائها نحو تسعة أشهر في السجن.
وأفرجت السلطات عن بيبي من سجن أديالا في مدينة روالبندي، وكانت قد ألقت القبض عليها في يناير.
وخان موجود في السجن نفسه ويقضي عقوبته هناك منذ أغسطس من العام الماضي.
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