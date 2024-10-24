عبدالله ملك.. رجل دين في ((الطبعة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ملك‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يجسد‭ ‬شخصية‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬تقمصها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬‮«‬الفرج‭ ‬بعد‭ ‬الشدة‮»‬‭.‬

مسلسل‭ ‬‮«‬الطبعة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬قصته،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬الطوالة‭ ‬وتأليف‭ ‬المؤرخ‭ ‬مشاري‭ ‬العميري‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬غازي‭ ‬حسين‭ ‬ويوسف‭ ‬الدامغ‭ ‬وعادل‭ ‬الضويحي‭ ‬وأحمد‭ ‬الحميميدي‭ ‬ونوف‭ ‬العبدالله‭ ‬وبلال‭ ‬الشامي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخضر‭ ‬وعبدالله‭ ‬الهيل‭. ‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الفرج‭ ‬بعد‭ ‬الشدة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭ ‬الفائت‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬فيها‭ ‬الكويتيون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬الطوالة‭ ‬وتأليف‭ ‬مشاري‭ ‬العميري‭. ‬ومن‭ ‬بطولة‭: ‬الفنان‭ ‬غازي‭ ‬حسين،‭ ‬صلاح‭ ‬الملا،‭ ‬عبدالإمام‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬العجيمي،‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك،‭ ‬مرام‭ ‬البلوشي،‭ ‬عبير‭ ‬الجندي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الطليحي،‭ ‬شهاب‭ ‬حاجية،‭ ‬بلال‭ ‬الشامي،‭ ‬طارق‭ ‬النفيسي،‭ ‬وياسة‭.‬