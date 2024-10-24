عبدالله ملك.. رجل دين في ((الطبعة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الفنان البحريني عبدالله ملك مشاركته ضمن المسلسل التراثي الكويتي الضخم «الطبعة»، الذي سيعرض على شاشات التلفزيون والمنصات الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال ملك لـ«أخبار الخليج» إنه يجسد شخصية الشيخ راشد رجل الدين الذي تقمصها في الجزء الأول من المسلسل «الفرج بعد الشدة».
مسلسل «الطبعة»، الذي لم يكشف بعد عن قصته، من إخراج محمد الطوالة وتأليف المؤرخ مشاري العميري وبمشاركة نخبة من فناني دول الخليج العربي، من بينهم غازي حسين ويوسف الدامغ وعادل الضويحي وأحمد الحميميدي ونوف العبدالله وبلال الشامي وعبدالله الخضر وعبدالله الهيل.
وكانت آخر أعمال الفنان عبدالله ملك مسلسل «الفرج بعد الشدة» الذي عرض خلال رمضان الفائت وتدور أحداثه في الحقبة الزمنية التي كان يعاني فيها الكويتيون من الجوع والمرض. وهو من إخراج محمد الطوالة وتأليف مشاري العميري. ومن بطولة: الفنان غازي حسين، صلاح الملا، عبدالإمام عبدالله، محمد العجيمي، عبدالله ملك، مرام البلوشي، عبير الجندي، عبدالله الطليحي، شهاب حاجية، بلال الشامي، طارق النفيسي، وياسة.
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