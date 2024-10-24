فيلم بحريني يخطف جائزتين دوليتين في شهر واحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خطف‭ ‬الفيلم‭ ‬البحريني‭ ‬القصير‭ ‬‮»‬عذر‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬ذنب‮«‬‭ ‬جائزة‭ ‬مهرجان‭ ‬قبرص‭ ‬الدولي‭ ‬للأفلام‭ ‬القصيرة،‭ ‬للمخرج‭ ‬هاشم‭ ‬شرف‭. ‬

ونال‭ ‬الفيلم‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬نظير‭ ‬تقديمه‭ ‬كوميديا‭ ‬بسيطة‭ ‬وخفيفة،‭ ‬تتضمن‭ ‬رمزيات‭ ‬ساخرة،‭ ‬وتتطور‭ ‬قصته‭ ‬سريعا‭ ‬بفضل‭ ‬السرد‭ ‬المعقد‭ ‬المتعلق‭ ‬بما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالتابوهات‭ ‬الثقافية‭. ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬ريالتو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليماسول‭ ‬القبرصية‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يفوز‭ ‬بها‭ ‬الفيلم‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬مداني‭ ‬للأفلام‭ ‬القصيرة،‭ ‬وهو‭ ‬مهرجان‭ ‬سينمائي‭ ‬أندونيسي‭ ‬دولي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

وكان‭ ‬المخرج‭ ‬البحريني،‭ ‬هاشم‭ ‬شرف‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مشاركة‭ ‬الفيلم‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬وستقام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬وقبرص‭ ‬ولبنان‭ ‬ومصر‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتية‭. ‬وشارك‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬للفيلم‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وفي‭ ‬مهرجان‭ ‬ Filmmydesign في‭ ‬مصر‭. ‬

الفيلم‭ ‬مقتبس‭ ‬من‭ ‬المثل‭ ‬الشهير‭ ‬عذر‭ ‬أقبح‭ ‬من‭ ‬ذنب،‭ ‬وهو‭ ‬مثل‭ ‬معروف‭ ‬لقصة‭ ‬مشهورة‭ ‬لهارون‭ ‬الرشيد‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭. ‬وتدور‭ ‬قصته‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬بالمنامة،‭ ‬حين‭ ‬يقوم‭ ‬قاسم،‭ ‬الشاب‭ ‬المتهور،‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬بحصان‭ ‬ويحاول‭ ‬الصعود‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬شقته‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سلم‭ ‬البناية‭ ‬الضيق‭. ‬

وبينما‭ ‬هو‭ ‬يحاول‭ ‬تصعيده‭ ‬إلى‭ ‬الشقة،‭ ‬يسمع‭ ‬صوته‭ ‬جاره‭ ‬أبو‭ ‬غايب‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬ستيني‮»‬،‭ ‬فينزل‭ ‬من‭ ‬السلم‭ ‬ويفاجأ‭ ‬بالمشهد،‭ ‬ويبدأ‭ ‬باعتراض‭ ‬قاسم‭ ‬ويتهمه‭ ‬بالجنون‭ ‬والتهور‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬قاسم‭ ‬برأيه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يغضب‭ ‬الرجل‭ ‬الكبير‭ ‬ويعترضه‭ ‬ويقول‭ ‬له‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تركب‭ ‬لو‭ ‬على‭ ‬جثتي‮»‬،‭ ‬ويذهب‭ ‬ويخرج‭ ‬الأثاث‭ ‬من‭ ‬شقته‭ ‬ويضعه‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬السلم‭ ‬ليمنع‭ ‬الحصان‭ ‬من‭ ‬الركوب،‭ ‬فيجلس‭ ‬قاسم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬معلنا‭ ‬عناده‭ ‬و«أبو‭ ‬غايب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬مغلقًا‭ ‬الطريق‭.‬