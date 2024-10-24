فيلم بحريني يخطف جائزتين دوليتين في شهر واحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خطف الفيلم البحريني القصير »عذر أجمل من ذنب« جائزة مهرجان قبرص الدولي للأفلام القصيرة، للمخرج هاشم شرف.
ونال الفيلم الجائزة الأولى نظير تقديمه كوميديا بسيطة وخفيفة، تتضمن رمزيات ساخرة، وتتطور قصته سريعا بفضل السرد المعقد المتعلق بما يرتبط بالتابوهات الثقافية. أقيم حفل توزيع جوائز المهرجان الأسبوع الماضي على مسرح ريالتو في مدينة ليماسول القبرصية.
وهذه هي الجائزة الثانية التي يفوز بها الفيلم هذا الشهر، حيث حصل على الجائزة الأولى أيضا من مهرجان مداني للأفلام القصيرة، وهو مهرجان سينمائي أندونيسي دولي يركز على حياة المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وكان المخرج البحريني، هاشم شرف قد أعلن مشاركة الفيلم قبل أسابيع في العديد من المهرجانات السينمائية التي أقيمت وستقام في كل من المغرب وقبرص ولبنان ومصر والشارقة الإماراتية. وشارك الفيلم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي خلال سبتمبر الماضي وفي مهرجان Filmmydesign في مصر.
الفيلم مقتبس من المثل الشهير عذر أقبح من ذنب، وهو مثل معروف لقصة مشهورة لهارون الرشيد في المجتمعات العربية. وتدور قصته في وسط أحد المباني السكنية بالمنامة، حين يقوم قاسم، الشاب المتهور، بالدخول إلى عمارة سكنية بحصان ويحاول الصعود به إلى شقته عن طريق سلم البناية الضيق.
وبينما هو يحاول تصعيده إلى الشقة، يسمع صوته جاره أبو غايب «رجل كبير ستيني»، فينزل من السلم ويفاجأ بالمشهد، ويبدأ باعتراض قاسم ويتهمه بالجنون والتهور في حين لا يكترث قاسم برأيه، وهذا ما يغضب الرجل الكبير ويعترضه ويقول له «ما تركب لو على جثتي»، ويذهب ويخرج الأثاث من شقته ويضعه في ممر السلم ليمنع الحصان من الركوب، فيجلس قاسم على الأرض معلنا عناده و«أبو غايب» في الجهة الأخرى مغلقًا الطريق.
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