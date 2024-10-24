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نائب وزير الداخلية يستقبل الكاتب الصحفي جمال الياقوت

10/24/2024 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفاضل‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬صحيفة‭ ‬الجزيرة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬أهداه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬بعنوان‭ (‬جمال‭ ‬الكلمة‭ ‬جمال‭).‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمبادرة‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمحتوى‭ ‬الكتاب‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬أدبية‭ ‬وثقافية،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفاضل،‭ ‬منوها‭ ‬بدعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬وتشجيعه‭ ‬المستمر‭ ‬للمبدعين‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬دافعاً‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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