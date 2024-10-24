نائب وزير الداخلية يستقبل الكاتب الصحفي جمال الياقوت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية الكاتب الصحفي جمال الياقوت مدير مكتب صحيفة الجزيرة السعودية في مملكة البحرين، الذي أهداه نسخة من كتابه بعنوان (جمال الكلمة جمال).
وخلال اللقاء، أعرب نائب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمبادرة الكاتب الصحفي جمال الياقوت، مشيداً بمحتوى الكتاب وما يتضمنه من قيمة أدبية وثقافية، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.
من جانبه، عبر جمال الياقوت عن شكره وامتنانه للفريق عادل بن خليفة الفاضل، منوها بدعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للمبدعين ما يعد دافعاً لمواصلة العمل على تعزيز المشهد الثقافي والإعلامي في مملكة البحرين.
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