نائب وزير الداخلية يستقبل الكاتب الصحفي جمال الياقوت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمبادرة‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمحتوى‭ ‬الكتاب‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬أدبية‭ ‬وثقافية،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفاضل،‭ ‬منوها‭ ‬بدعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬وتشجيعه‭ ‬المستمر‭ ‬للمبدعين‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬دافعاً‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬