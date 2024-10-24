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اليابان ترغب في تنظيم مونديال 2031

10/24/2024 7:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ترغب‭ ‬اليابان،‭ ‬الفائزة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬2031‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحياء‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الوطنية‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوزتها‭ ‬الآن‭ ‬أوروبا‭ ‬وأميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬للعبة‭ ‬تسونياسو‭ ‬مياموتو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬أمام‭ ‬صورة‭ ‬ضخمة‭ ‬للمنتخب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2011‭ ‬‮«‬نرغب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬اليابان‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬اليابانيات‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬منذ‭ ‬خسارتهن‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2015‭ ‬أمام‭ ‬الأميركيات‭. ‬وأعرب‭ ‬مياموتو‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬اليابان‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬‮«‬تستفيد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تتويج‭ ‬عام‭ ‬2011‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬النسائي‭ ‬للمحترفات‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب‭ ‬الجماهير‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبات‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

وأطلق‭ ‬دوري‭ ‬المحترفات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬جلب‭ ‬الاهتمام‭ ‬ذاته‭ ‬أو‭ ‬جلب‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬ذاتها‭ ‬مثل‭ ‬نظرائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬أو‭ ‬الأميركيين،‭ ‬لذلك‭ ‬يرغب‭ ‬مياموتو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬ثقافة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬أعجب‭ ‬بفترة‭ ‬لعبه‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لديهم‭ ‬ثقافة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬قائدًا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬شاركت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬حققت‭ ‬الاستضافة‭ ‬نجاحا‭ ‬شعبيا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويأمل‭ ‬مياموتو‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2031‭.‬

لكن‭ ‬دولا‭ ‬أخرى‭ ‬سترغب‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬النسائي‭ ‬مثل‭ ‬إنكلترا،‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬اللتين‭ ‬قد‭ ‬تتقدمان‭ ‬بطلب‭ ‬مشترك‭.‬

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