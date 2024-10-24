قمة لفك الشراكة في الصدارة بين الشارقة وشباب الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دبي - (أ ف ب): يتطلع الشارقة ومضيفه شباب الأهلي إلى فك الشراكة بينهما في الصدارة، عندما يلتقيان الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. وحقق الشارقة وشباب الأهلي بداية مثالية للموسم عبر خمسة انتصارات توالياً، ويتصدر الأول الترتيب بفارق الأهداف.
واستعد الفريقان للقمة بشكل مثالي بعد فوز الشارقة على سباهان الإيراني 3-1، وشباب الأهلي على الكويت الكويتي 4-1 في دوري أبطال آسيا 2، ليتصدرا المجموعتين الثالثة والرابعة في المسابقة توالياً.
وستكون القمة الأحد مواجهة خاصة بين أفضل دفاع في الدوري حيث لم تستقبل شباك الشارقة سوى هدفين، وأفضل هجوم بعدما سجل شباب الأهلي 18 هدفاً في 5 مباريات. كما يملك الفريقان أفضل هدافين حتى الآن بعدما سجل البرازيلي كايو لوكاس (الشارقة) والإيراني سردار أزمون (شباب الأهلي) خمسة أهداف لكل منهما. وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراتي دبا الحصن والعين، والوحدة وكلباء. ويتطلع العين السادس (7 نقاط) والذي يبتعد عن الصدارة بفارق 8 نقاط مع خوضه مباراة أقل، لاستعادة لغة الانتصارات بعد خسارتين في الدوري أمام الوحدة 1-2 ودوري أبطال آسيا للنخبة جاءت نارية أمام الهلال السعودي 4-5.
وستكون مهمة العين سهلة على الورق أمام مضيفه دبا الحصن الأخير بدون نقاط، بعد خسارته في مبارياته الخمس الأولى.
وتشكل المباراة فرصة للعين لإعادة ترتيب أوراقه، قبل أن يحل ضيفاً على الأهلي المصري الثلاثاء المقبل في القاهرة في ربع نهائي كأس الأندية للقارات.
واعترف الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين أن مباراة الأهلي الثلاثاء هي الأهم بالنسبة لفريقه.
وقال الدولي الأرجنتيني السابق “ في حال كررنا نفس التشكيلة التي لعبنا بها أمام الهلال فان مباراتنا ستكون
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