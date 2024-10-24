قمة لفك الشراكة في الصدارة بين الشارقة وشباب الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعد‭ ‬الفريقان‭ ‬للقمة‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬سباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬ليتصدرا‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬توالياً‭.‬

وستكون‭ ‬القمة‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬دفاع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تستقبل‭ ‬شباك‭ ‬الشارقة‭ ‬سوى‭ ‬هدفين،‭ ‬وأفضل‭ ‬هجوم‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬18‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭. ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬الفريقان‭ ‬أفضل‭ ‬هدافين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬البرازيلي‭ ‬كايو‭ ‬لوكاس‭ (‬الشارقة‭) ‬والإيراني‭ ‬سردار‭ ‬أزمون‭ (‬شباب‭ ‬الأهلي‭) ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة‭ ‬بمباراتي‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬والعين،‭ ‬والوحدة‭ ‬وكلباء‭. ‬ويتطلع‭ ‬العين‭ ‬السادس‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬والذي‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬أقل،‭ ‬لاستعادة‭ ‬لغة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬الوحدة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬جاءت‭ ‬نارية‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬4‭-‬5‭.‬

وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬العين‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬الأخير‭ ‬بدون‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭.‬

وتشكل‭ ‬المباراة‭ ‬فرصة‭ ‬للعين‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الأندية‭ ‬للقارات‭.‬

واعترف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬مدرب‭ ‬العين‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريقه‭.‬

وقال‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬ “ في‭ ‬حال‭ ‬كررنا‭ ‬نفس‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬لعبنا‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬فان‭ ‬مباراتنا‭ ‬ستكون‭ ‬