دربي إنتر ويوفنتوس في الواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يدخل‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ (‬1-0‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬الثلاثاء‭.‬

يحتل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثالث‭.‬

ويتمتع‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬بروح‭ ‬معنوية‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ومع‭ ‬المباريات‭ ‬المتتالية‭ ‬والكثيرة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستأتي‭ ‬بسبب‭ ‬الروزنامة‭ ‬المزدحمة،‭ ‬سيحتاج‭ ‬إنزاغي‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكله‭ ‬الخاصة‭ ‬وخيب‭ ‬الآمال‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭.‬

مني‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بأول‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬حيث‭ ‬غرق‭ ‬فريق‭ ‬موتا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ (‬90+2‭) ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬مخيب‭ ‬كان‭ ‬سيتسبب‭ ‬بخسارة‭ ‬بنتيجة‭ ‬أكثر‭ ‬إحراجًا‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ماتيا‭ ‬بيرين‭ ‬أداء‭ ‬بطوليا‭ ‬وتصدى‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الفرنسي‭ ‬إنزو‭ ‬ميو‭.‬

ولا‭ ‬تساعد‭ ‬الإصابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬موتا،‭ ‬آخرها‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬للبرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

للسبب‭ ‬ذاته،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونساليس‭ ‬والهولندي‭ ‬تون‭ ‬كوبماينرس‭ ‬خارج‭ ‬التشكيلة،‭ ‬خاصة‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يكافح‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭.‬

ويدرك‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬الابتعاد‭ ‬أكثر‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬السبت‭ ‬فريق‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬آخرها‭ ‬كانت‭ ‬مذلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬0‭-‬6‭.‬

بينما‭ ‬خاض‭ ‬منافسوه‭ ‬غمار‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية،‭ ‬خصوصا‭ ‬إنتر‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وميلان‭ (‬الرابع‭) ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬حظي‭ ‬نابولي‭ ‬بالوقت‭ ‬الكافي‭ ‬وبالأسبوع‭ ‬بأكمله‭ ‬للتحضير‭ ‬لاختباره‭ ‬السهل‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬ليتشي‭ ‬كونه‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭.‬

فاز‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬بست‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬هزيمته‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬خسر‭ ‬بعدها‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬بتعادله‭ ‬سلبا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭.‬

لاعب‭ ‬يجب‭ ‬مراقبته

يبدو‭ ‬أن‭ ‬الفتى‭ ‬الذهبي‭ ‬لميلان‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات‭ ‬بشكل‭ ‬تزايد‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للنادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬الذي‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعاقب‭ ‬جناحه‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬خدماته‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬سوء‭ ‬انضباط‭.‬

استُبعد‭ ‬لياو‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬استبدله‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1‭.‬

بعد‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬خروجه،‭ ‬تقدم‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬عبر‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رايندرس‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لبديل‭ ‬الجناح‭ ‬البرتغالي‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬تشوكويزي‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭.‬

من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬لياو‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬السبت،‭ ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬مستواه‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬سيئة‭ ‬للموسم‭ ‬تركت‭ ‬الجماهير‭ ‬محبطة‭ ‬وأدت‭ ‬جزئيًا‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬ميلان‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭.‬