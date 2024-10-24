Friday, 25 October 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دربي إنتر ويوفنتوس في الواجهة

10/24/2024 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميلانو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتسا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬مسرح‭ ‬دربي‭ ‬إيطاليا‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬عقب‭ ‬نتيجتيهما‭ ‬المتناقضتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

يدخل‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ (‬1-0‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬الثلاثاء‭.‬

يحتل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثالث‭.‬

ويتمتع‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬بروح‭ ‬معنوية‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ومع‭ ‬المباريات‭ ‬المتتالية‭ ‬والكثيرة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستأتي‭ ‬بسبب‭ ‬الروزنامة‭ ‬المزدحمة،‭ ‬سيحتاج‭ ‬إنزاغي‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكله‭ ‬الخاصة‭ ‬وخيب‭ ‬الآمال‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭.‬

مني‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بأول‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬حيث‭ ‬غرق‭ ‬فريق‭ ‬موتا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ (‬90+2‭) ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬مخيب‭ ‬كان‭ ‬سيتسبب‭ ‬بخسارة‭ ‬بنتيجة‭ ‬أكثر‭ ‬إحراجًا‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ماتيا‭ ‬بيرين‭ ‬أداء‭ ‬بطوليا‭ ‬وتصدى‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الفرنسي‭ ‬إنزو‭ ‬ميو‭.‬

ولا‭ ‬تساعد‭ ‬الإصابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬موتا،‭ ‬آخرها‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬للبرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

للسبب‭ ‬ذاته،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونساليس‭ ‬والهولندي‭ ‬تون‭ ‬كوبماينرس‭ ‬خارج‭ ‬التشكيلة،‭ ‬خاصة‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يكافح‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭.‬

ويدرك‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬الابتعاد‭ ‬أكثر‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬السبت‭ ‬فريق‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬آخرها‭ ‬كانت‭ ‬مذلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬0‭-‬6‭.‬

بينما‭ ‬خاض‭ ‬منافسوه‭ ‬غمار‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية،‭ ‬خصوصا‭ ‬إنتر‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وميلان‭ (‬الرابع‭) ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬حظي‭ ‬نابولي‭ ‬بالوقت‭ ‬الكافي‭ ‬وبالأسبوع‭ ‬بأكمله‭ ‬للتحضير‭ ‬لاختباره‭ ‬السهل‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬ليتشي‭ ‬كونه‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭.‬

فاز‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬بست‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬هزيمته‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬خسر‭ ‬بعدها‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬بتعادله‭ ‬سلبا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭.‬

لاعب‭ ‬يجب‭ ‬مراقبته

يبدو‭ ‬أن‭ ‬الفتى‭ ‬الذهبي‭ ‬لميلان‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات‭ ‬بشكل‭ ‬تزايد‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للنادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬الذي‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعاقب‭ ‬جناحه‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬خدماته‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬سوء‭ ‬انضباط‭.‬

استُبعد‭ ‬لياو‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬استبدله‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1‭.‬

بعد‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬خروجه،‭ ‬تقدم‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬عبر‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رايندرس‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لبديل‭ ‬الجناح‭ ‬البرتغالي‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬تشوكويزي‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭.‬

من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬لياو‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬السبت،‭ ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬مستواه‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬سيئة‭ ‬للموسم‭ ‬تركت‭ ‬الجماهير‭ ‬محبطة‭ ‬وأدت‭ ‬جزئيًا‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬ميلان‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108816870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث