الاتحاد السعودي ينهي تعاقده مع مانشيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬توصّل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬اليوم‭ ‬لاتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬يتضمن‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬سيُعلن‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬ورسمية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بمثابة‭ ‬القشة‭ ‬التي‭ ‬قصمت‭ ‬ظهر‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬سوى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭. ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الصين‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ (‬0-2‭) ‬ثم‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭.‬

ووضعت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬اليابان‭ ‬المتصدرة‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬وأستراليا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭ ‬المركزين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وفشل‭ ‬مانشيني‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬بتقديم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ففي‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخضر‮»‬،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬تعادل‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭.‬

وكان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬عيّنه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬خلفا‭ ‬للفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إلى‭ ‬امكانية‭ ‬عودة‭ ‬رونار‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭.‬

أزمة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬واعتذار‭ ‬

صدم‭ ‬مانشيني‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬عموما‭ ‬والإيطالي‭ ‬تحديدا‭ ‬بقرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنكلترا‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭. ‬انتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬براتب‭ ‬يصل‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭.‬

كان‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدرب،‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬رونار‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2023‭.‬

مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬إنتر‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2008‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بالبرميرليغ‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬حدد‭ ‬هدفا‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الخليجي‭ ‬ودّع‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

قرّر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬عدم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخدمات‭ ‬الحارس‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي،‭ ‬كما‭ ‬استبعد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬والظهير‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

دخل‭ ‬هداف‭ ‬سمبدوريا‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المستبعدين‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬متهما‭ ‬إياهم‭ ‬برفض‭ ‬تمثيل‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬الفرج‭ ‬والغنام‭ ‬والعقيدي‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتحقيق‭ ‬معه‭ ‬لتشكيكه‭ ‬بوطنيتهم‭.‬