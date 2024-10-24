Friday, 25 October 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد السعودي ينهي تعاقده مع مانشيني

10/24/2024 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوّل‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬بالتراضي،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬توصّل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬اليوم‭ ‬لاتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬يتضمن‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬سيُعلن‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬ورسمية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بمثابة‭ ‬القشة‭ ‬التي‭ ‬قصمت‭ ‬ظهر‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬سوى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭. ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الصين‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ (‬0-2‭) ‬ثم‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭.‬

ووضعت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬اليابان‭ ‬المتصدرة‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬وأستراليا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭ ‬المركزين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وفشل‭ ‬مانشيني‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬بتقديم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ففي‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخضر‮»‬،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬تعادل‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭.‬

وكان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬عيّنه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬خلفا‭ ‬للفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إلى‭ ‬امكانية‭ ‬عودة‭ ‬رونار‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭.‬

أزمة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬واعتذار‭ ‬

صدم‭ ‬مانشيني‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬عموما‭ ‬والإيطالي‭ ‬تحديدا‭ ‬بقرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنكلترا‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭. ‬انتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬براتب‭ ‬يصل‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭.‬

كان‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدرب،‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬رونار‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2023‭.‬

مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬إنتر‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2008‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بالبرميرليغ‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬حدد‭ ‬هدفا‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الخليجي‭ ‬ودّع‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

قرّر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬عدم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخدمات‭ ‬الحارس‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي،‭ ‬كما‭ ‬استبعد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬والظهير‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

دخل‭ ‬هداف‭ ‬سمبدوريا‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المستبعدين‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬متهما‭ ‬إياهم‭ ‬برفض‭ ‬تمثيل‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬الفرج‭ ‬والغنام‭ ‬والعقيدي‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتحقيق‭ ‬معه‭ ‬لتشكيكه‭ ‬بوطنيتهم‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108816869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث