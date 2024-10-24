حبس متهم بصيد الروبيان بشباك الجر 20 يوما ومصادرة قاربه ومبلغ المصيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬متهم‭ ‬بحريني‭ ‬بداخل‭ ‬سيارته‭ ‬وهو‭ ‬يحوز‭ ‬ثلاث‭ ‬ثلاجات‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج،‭ ‬ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬صيدها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أشخاص‭ ‬آسيويين‭ ‬اتفق‭ ‬معهم‭ ‬مسبقاً‭ ‬بصيد‭ ‬الروبيان‭ ‬بواسطة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬وساعدهم‭ ‬بأن‭ ‬سلمهم‭ ‬القارب‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬

وإن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬إبلاغها‭ ‬بالواقعة،‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬بصيد‭ ‬الروبيان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬بارتكابه‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال،‭ ‬واستمعت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬قاربه‭ ‬وإحالته‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬محبوساً‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬