حبس متهم بصيد الروبيان بشباك الجر 20 يوما ومصادرة قاربه ومبلغ المصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمها في واقعة صيد الروبيان عن طريق شباك الجر القاعية المحظورة بحبس المتهم عشرين يوماً مع النفاذ، وأمرت بمصادرة القارب ومبلغ المصيد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة خفر السواحل مفاده ضبط متهم بحريني بداخل سيارته وهو يحوز ثلاث ثلاجات من الروبيان الطازج، ودلت التحريات على أن تم صيدها عن طريق أشخاص آسيويين اتفق معهم مسبقاً بصيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وساعدهم بأن سلمهم القارب الخاص به، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك.
وإن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استجوبت المتهم بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين بصيد الروبيان عن طريق شباك الجر القاعية، والذي اعترف بارتكابه تلك الأفعال، واستمعت النيابة إلى شهود الإثبات وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والتحفظ على قاربه وإحالته الى المحكمة الجنائية محبوساً والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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