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محكمة التمييز تصدر حكما ثانيا بالإنجليزية يؤيد حكما تحكيميا

10/24/2024 7:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكمها‭ ‬الثاني‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬أيدت‭ ‬فيه‭ ‬حكمًا‭ ‬تحكيميًّا‭ ‬صادرًا‭ ‬بموجب‭ ‬قواعد‭ ‬التحكيم‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬الشروط‭ ‬المرجعية‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬تُعنى‭ ‬باستكمال‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأصلي‭ ‬للتحكيم‭ ‬وليست‭ ‬استبدالًا‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬مخالفًا‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭.‬

وكان‭ ‬الطعن‭ ‬المقدم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬قد‭ ‬طالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬التحكيم‭ ‬بشأن‭ ‬نزاع‭ ‬نشأ‭ ‬بين‭ ‬شركتين‭ ‬بشأن‭ ‬إدارة‭ ‬عقار‭ ‬تجاري،‭ ‬إذ‭ ‬ذهب‭ ‬الطاعن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬تجاوزت‭ ‬اختصاصها‭ ‬وكذلك‭ ‬خالفت‭ ‬النظام‭ ‬العام‭.‬

وبعد‭ ‬المراجعة،‭ ‬خلصت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإثبات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكًا‭ ‬للنظام‭ ‬العام،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭.‬

وأكد‭ ‬الحكم‭ ‬المبدأ‭ ‬الراسخ‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬التحكيم‭ ‬بمثابة‭ ‬مسار‭ ‬موازٍ‭ ‬للقضاء،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتألف‭ ‬هيئة‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والقاضي‭ ‬خالد‭ ‬حسن‭ ‬عجاجي‭ ‬والقاضي‭ ‬طارق‭ ‬عمران‭.‬

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