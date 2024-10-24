عرب أمريكيون يرون الانتخابات فرصة لمعاقبة الديموقراطيين على دعم إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقول‭ ‬بيضون‭ ‬السيد‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬ديموقراطية،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬واثقة‭ ‬مما‭ ‬أشعر‭ ‬به‮»‬‭. ‬

كغيرها‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬تفكر‭ ‬بيضون‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والمرشحة‭ ‬لانتخابات‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بالسباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬عقابا‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬وفّرته‭ ‬إدارتها‭ ‬لإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭. ‬

غادرت‭ ‬بيضون‭ ‬السيد‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬ميشيجن،‭ ‬محلها‭ ‬في‭ ‬ديربورن‭ ‬هايتس‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬للبنان‭. ‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬خصوصا‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وأطلقت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬وأسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتهجير‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬700‭ ‬ألف،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتوضح‭ ‬بيضون‭ ‬السيد‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬سترة‭ ‬عليها‭ ‬شجرة‭ ‬أرز،‭ ‬وهي‭ ‬رمز‭ ‬العلم‭ ‬اللبناني،‭ ‬‮«‬لجميعنا‭ ‬أقارب‭ ‬وأصدقاء‭ ‬وضحايا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬الوطن‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬‮«‬حقيقة‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ (‬إلى‭ ‬إسرائيل‭) ‬أمر‭ ‬محبط‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تصوّت‭ ‬لصالح‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الأخضر‭ ‬جيل‭ ‬ستاين،‭ ‬وليس‭ ‬للمنافس‭ ‬الجمهوري‭ ‬لهاريس،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬صوتت‭ ‬مقاطعة‭ ‬واين‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬ديترويت‭ ‬وضواحيها،‭ ‬بنسبة‭ ‬68‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬له‭ ‬التفوق‭ ‬بفارق‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬صوت‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬المتأرجحة‭ ‬المهمة‭. ‬

وبحسب‭ ‬رونالد‭ ‬ستوكتون،‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬المتقاعد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيجن‭-‬ديربورن‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬ميشيجن،‭ ‬وكانت‭ ‬مساهمتهم‭ ‬وازنة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بايدن‭.

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وبحسب‭ ‬ستوكتون‭ ‬فإن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أغضب‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بسياساته‭ ‬المناهضة‭ ‬للمسلمين‭ ‬والمؤيدة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬ولذلك‭ ‬صوتوا‭ ‬بقوة‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‮»‬‭.

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واستقطبت‭ ‬ديربورن‭ ‬المعروفة‭ ‬بصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬وبكونها‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬هنري‭ ‬فورد،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وانتخبت‭ ‬المدينة‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مسلما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

ويرى‭ ‬مروان‭ ‬فرج‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬أن‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬تجاهلوا‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬عندما‭ ‬اقترع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ناخب‭ ‬بالأوراق‭ ‬البيضاء‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

ويضيف‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬يمني‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬المبالاة‭ ‬هذه‭ ‬تعدّ‭ ‬‮«‬صفعة‭ ‬على‭ ‬الوجه،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نردها‮»‬،‭ ‬متابعا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬دعموا‭ ‬هذا‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬بأموال‭ ‬ضرائبنا،‭ ‬وهذا‭ ‬خطأ‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬سياسية‭ ‬محلية‭ ‬مؤثرة،‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬لهاريس‭ ‬أو‭ ‬ترامب،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أيّدت‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بايدن‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب‭ ‬‮«‬يدعمان‭ ‬بشكل‭ ‬أعمى‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإجرامية‭ ‬بقيادة‭ ‬المتطرفين‭ ‬اليمينيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬