بوتين يحذر من أن الشرق الأوسط بات ((على شفير حرب شاملة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬المهمة‭ ‬الملحة‭ ‬هي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬لحل‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأكملها‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬قلق‮»‬،‭ ‬و«تفاقم‭ ‬لنزاع‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬خاص‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يؤلم‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تتعايش‭ ‬بسلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وعززت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬عدوة‭ ‬اسرائيل‭ ‬والمتهمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الغرب‭ ‬بتزويد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬مسيّرات‭ ‬متفجرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭. ‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬عادل‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬أثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬بلدان‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬و‮«‬ووقف‭ ‬فوري‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وأفاد‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬يتطلب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬مجتمعا‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كعائلة‭ ‬عالمية‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬خطاب‭ ‬غوتيريش،‭ ‬رد‭ ‬بوتين‭ ‬ببرود‭ ‬وابتسامة‭ ‬ساخرة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬قال‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬جميعا‭ ‬كعائلة‭ ‬كبيرة‭ ‬واحدة‭. ‬داخل‭ ‬العائلات،‭ ‬للأسف،‭ ‬تقع‭ ‬مشاجرات‭ ‬وفضائح‭ ‬وتقسيم‭ ‬للأملاك،‭ ‬بل‭ ‬يدور‭ ‬قتال‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬بريكس‭ ‬هو‭ ‬تأسيس‭ ‬آليات‭ ‬التفاعل‭ ‬اللازمة‭ ‬لخلق‭ ‬مناخ‭ ‬مؤات‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬بعدم‭ ‬فاعلية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬إخماد‭ ‬النيران‮»‬‭ ‬المندلعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربين‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وتتوعد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬بريكس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نار‭ ‬الحرب‭ ‬مستعرة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬المدن‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الدولية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬محرك‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬بالفاعلية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإخماد‭ ‬نيران‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬عميقة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أمام‭ ‬القادة‭ ‬الحاضرين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المسيرة‭ ‬المشتركة‭ ‬لدول‭ ‬الجنوب‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬التحديث‭ ‬هي‭ ‬حدث‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يواجهان‭ ‬تحديات‭ ‬عميقة‮»‬‭.

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