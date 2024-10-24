تركيا تصعد ضرباتها على حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا بعد هجوم أنقرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬يشار‭ ‬غولر‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ضربت‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬و18‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحييد‮»‬‭ ‬59‭ ‬مسلحا‭ ‬بينهم‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬‮«‬كبار‭ ‬القيادات‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬يستخدم‭ ‬عادة‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬قتلهم‭. ‬وذكرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬وإصابة‭ ‬25‭. ‬

وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭ ‬لكنها‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬العرب،‭ ‬هي‭ ‬شريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للتحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مساحة‭ ‬سوريا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقول‭ ‬نفط‭ ‬ومناطق‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭. ‬وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬إنها‭ ‬اتخذت‭ ‬كل‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بمدنيين‭ ‬أبرياء‭. ‬

وقال‭ ‬غولر‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تأبين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬الغادرة‭ ‬من‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬الجنود‭ ‬الأتراك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الصدفة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬توساش‭. ‬وتستهدف‭ ‬تركيا‭ ‬مرارا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بمقاتلات‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة،‭ ‬وتوساش‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬لصناعات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬حيث‭ ‬تنتج‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وطائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬وطائرات‭ ‬تدريب‭ ‬وتطور‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ (‬قآن‭). ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬توساش‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حيث‭ ‬تفتش‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المركبات‭ ‬وتتحقق‭ ‬من‭ ‬هويات‭ ‬الأشخاص‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬التأهب‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬اللون‭ ‬‮«‬البرتقالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭. ‬

ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬بالهجوم‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‭ ‬بمدينة‭ ‬قازان‭ ‬الروسية‭ ‬وهو‭ ‬بجوار‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬كما‭ ‬ندد‭ ‬به‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وكلها‭ ‬تصنف‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الجبان‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬هجوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تصريح‭ ‬أحد‭ ‬الحلفاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لأردوجان‭ ‬بأن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المسجون‭ ‬عبدالله‭ ‬أوجلان‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالتحدث‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬مقابل‭ ‬إعلانه‭ ‬نهاية‭ ‬تمرد‭ ‬الحزب‭ ‬المحظور‭. ‬وقدم‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬اليميني‭ ‬دولت‭ ‬بهجلي‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬المفاجئ‭ ‬عقب‭ ‬تكهنات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بأن‭ ‬جهودا‭ ‬جديدة‭ ‬تبذل‭ ‬لإنهاء‭ ‬تمرد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألفا‭.‬