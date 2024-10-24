مناقصة لتوفير خدمات تنظيف مركبات بمراكز الرعاية الصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬8‭ ‬مناقصات‭ ‬لجهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬مركبات‭ ‬بمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬ابراج‭ ‬بن‭ ‬عيد‭ ‬للتنظيفات،‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬74‭ ‬ألفا‭ ‬و712‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بوردو‭ ‬لخدمات‭ ‬التنظيفات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و152‭ ‬ألفا‭ ‬و957‭ ‬دينارا‭.‬

وترغب‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬لجميع‭ ‬المركبات‭ ‬المستأجرة‭ ‬عدد‭ (‬51‭) ‬مركبة‭ ‬ – ‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬لجميع‭ ‬المكاتب‭ ‬والمناطق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقسم‭ ‬المواصلات‭.‬

‭ ‬ملاحظة‭ :‬1‭) ‬الترسية‭: ‬منح‭ ‬المناقصة‭ ‬الجزئي‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬مخصصة‭ ‬فقط‭ ‬للشركات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ SME ‭ ‬شهادة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وتنافست‭ ‬11‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬لمشروع‭ ‬تجديد‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬ب‭ ‬في‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ (‬مبنى‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬ومبنى‭ ‬رقم‭ ‬7‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬صيانة‭ ‬سريعة‭ ‬وآمنة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬107‭ ‬آلاف‭ ‬و569‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬إياكوفو‭ ‬للإنشاءات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬324‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ .‬

وتطلب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬أعمال‭ ‬تجديد‭ ‬وصيانة‭ ‬وبناء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬ب،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬المبنى‭ ‬2‭ ‬والمبنى‭ ‬7‭ ‬لتحسين‭ ‬الوظائف‭ ‬العملية‭ ‬للمباني‭ ‬والاستدامة‭. ‬وسيشمل‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ : ‬التعبئة‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬توفير‭ ‬حاوية‭ ‬لجمع‭ ‬النفايات،‭ ‬تجديد‭ ‬مراحيض‭ ‬الحمامات‭ ‬،‭ ‬تركيب‭ ‬بلاط‭ ‬للارضيات،‭ ‬توفير‭ ‬تدابير‭ ‬السلامة‭ ‬واللافتات‭ ‬والسياج،‭ ‬تفكيك‭ ‬التركيبات‭ ‬الصحية‭ ‬الحالية‭ ‬والأبواب‭ ‬والمرايا‭ ‬ومروحة‭ ‬العادم‭ ‬للإضاءة‭ ‬وإزالة‭ ‬الحطام،‭ ‬تفكيك‭ ‬السقف‭ ‬الحالي‭ ‬وبلاط‭ ‬الأرضيات‭ ‬وبلاط‭ ‬الجدران‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ذراع‭ ‬التسوية‭ ‬وإزالة‭ ‬الحطام،‭ ‬رفع‭ ‬جدار‭ ‬كتلة‭ ‬المرحاض‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬ارتفاع‭ ‬السقف‭ ‬باستخدام‭ ‬كتل‭ ‬100‭ ‬×‭ ‬200‭ ‬×‭ ‬400‭ ‬مم‭ ‬24،‭ ‬تلبيس‭ ‬الجدار‭ ‬الجديد‭ ‬وإزالة‭ ‬منطقة‭ ‬البلاط‭ ‬باستخدام‭ ‬ملاط‭ ‬الأسمنت‭ ‬والرمل‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭:‬4‭ ‬لاستقبال‭ ‬بلاط‭ ‬الحائط‭ ‬الجديد،‭ ‬توفير‭ ‬إضاءة‭ ‬كهربائية‭ ‬لإضاءة‭ ‬السقف‭ ‬والإضاءة‭ ‬الخارجية‭ ‬وإضاءة‭ ‬الحائط،‭ ‬توفير‭ ‬خط‭ ‬مياه‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬أنبوب‭ ‬بيكس‭ ‬وخط‭ ‬تصريف‭ ‬وجودة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬يو‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬سي،‭ ‬توفير‭ ‬عزل‭ ‬مائي‭ ‬جديد‭ ‬بغشاء‭ ‬4‭ ‬مم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬طبقتين‭ ‬لمراحيض‭ ‬الطابق‭ ‬الأول،‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لمشروع‭ ‬تشجير‭ ‬وتجميل‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭-‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬وحمامات‭ ‬السباحة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬و263‭ ‬ألفا‭ ‬و710‭ ‬دنانير‭. ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬للانشاءات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬باسم‭ ‬تشجير‭ ‬وتجميل‭ ‬طريق‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المرحلة‭ ‬1‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬الموقع،‭ ‬وأعمال‭ ‬الزراعة‭ ‬والتجميل،‭ ‬ونظام‭ ‬شبكة‭ ‬الري،‭ ‬وخزان‭ ‬المياه‭ ‬وغرفة‭ ‬المضخة،‭ ‬وإضاءة‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والمزروعات،‭ ‬والأعمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬