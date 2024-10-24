مناقصة لتوفير خدمات تنظيف مركبات بمراكز الرعاية الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 8 مناقصات لجهات متصرفة.
وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها مراكز الرعاية الصحية لتوفير خدمات تنظيف مركبات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتقدمت ابراج بن عيد للتنظيفات، بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 74 ألفا و712 دينارا، بينما تقدمت شركة بوردو لخدمات التنظيفات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و152 ألفا و957 دينارا.
وترغب مراكز الرعاية الصحية الأولية في الحصول على خدمات التنظيف لجميع المركبات المستأجرة عدد (51) مركبة – بمعدل 3 مرات في الأسبوع في مواقع الرعاية الصحية الأولية المختلفة، وتوفير خدمات التنظيف لجميع المكاتب والمناطق المتعلقة بقسم المواصلات.
ملاحظة :1) الترسية: منح المناقصة الجزئي غير مقبول كما ان هذه المناقصة مخصصة فقط للشركات الحاصلة على شهادة SME شهادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنافست 11 شركة على مناقصة طرحتها بوليتكنك البحرين لمشروع تجديد الحرم الجامعي ب في بوليتكنك البحرين (مبنى رقم 2 ومبنى رقم 7)، وتقدمت شركة خدمات صيانة سريعة وآمنة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 107 آلاف و569 دينارا، بينما تقدمت شركة إياكوفو للإنشاءات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 324 ألفا و500 دينار .
وتطلب كلية البحرين التقنية أعمال تجديد وصيانة وبناء في الحرم الجامعي ب، وتحديدًا المبنى 2 والمبنى 7 لتحسين الوظائف العملية للمباني والاستدامة. وسيشمل ذلك ما يلي : التعبئة والبدء في العمل، توفير حاوية لجمع النفايات، تجديد مراحيض الحمامات ، تركيب بلاط للارضيات، توفير تدابير السلامة واللافتات والسياج، تفكيك التركيبات الصحية الحالية والأبواب والمرايا ومروحة العادم للإضاءة وإزالة الحطام، تفكيك السقف الحالي وبلاط الأرضيات وبلاط الجدران بما في ذلك ذراع التسوية وإزالة الحطام، رفع جدار كتلة المرحاض الحالي حتى ارتفاع السقف باستخدام كتل 100 × 200 × 400 مم 24، تلبيس الجدار الجديد وإزالة منطقة البلاط باستخدام ملاط الأسمنت والرمل بنسبة 1:4 لاستقبال بلاط الحائط الجديد، توفير إضاءة كهربائية لإضاءة السقف والإضاءة الخارجية وإضاءة الحائط، توفير خط مياه جديد مع أنبوب بيكس وخط تصريف وجودة معتمدة من يو بي في سي، توفير عزل مائي جديد بغشاء 4 مم مكون من طبقتين لمراحيض الطابق الأول، مزيد من التفاصيل في طلب تقديم العروض.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة شؤون البلديات والزراعة لمشروع تشجير وتجميل شارع خليج البحرين-المرحلة الأولى، وتقدمت شركة المؤيد للمناظر الطبيعية وحمامات السباحة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليون و263 ألفا و710 دنانير. بينما تقدمت شركة نيوكاسل للانشاءات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 600 ألف دينار.
يشار إلى الأعمال باسم تشجير وتجميل طريق خليج البحرين المرحلة 1 والتي تتكون من أعمال إعداد وتطوير الموقع، وأعمال الزراعة والتجميل، ونظام شبكة الري، وخزان المياه وغرفة المضخة، وإضاءة المسطحات الخضراء والمزروعات، والأعمال الكهربائية وجميع الأعمال المرتبطة بها.
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