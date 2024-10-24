((مكاتب السياحة والسفر البحرينية)) تحذر من عروض شركات الطيران الترويجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت جمعية مكاتب السياحة والسفر البحرينية المسافرين إلى توخي الحذر عند النظر في العروض الترويجية لشركات الطيران، وخاصة تلك التي تتميز بصفقات مغرية شكلياً مع عدم القدرة على الالغاء واسترجاع الأموال بشكل صارم، بالإضافة إلى وجود قيود على التغيير سواء في مواعيد السفر أو الوجهات.
وقالت الجمعية: «في ضوء المناخ الجيوسياسي الحالي، بما في ذلك التوترات المتزايدة التي قد تؤدي إلى إلغاء او تأجيل الرحلات، من الأهمية بمكان أن يفهم المسافرون بشكل كامل الآثار المالية التي يمكن أن تحملها هذه العروض».
ولفتت إلى أن الأسعار الترويجية قد تبدو جذابة، إلا أن العديد منها يأتي مع قيود كبيرة للتعديل أو الإلغاء، مضيفة أنه مع الأحداث العالمية التي قد تؤثر على سلامة السفر وإمكانية الوصول إلى الوجهات المقصودة قد يجد المسافرون أنفسهم في مواقف تحتاج فيها خططهم إلى التغيير بشكل غير متوقع، ما يؤدي إلى نفقات كبيرة من جيبهم.
وقال جهاد أمين رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر: «في المشهد العالمي المتغير بسرعة اليوم لا يمكن المبالغة في تقدير قيمة المرونة المطلوبة عند شراء تذاكر السفر والخدمات الأخرى مثل حجوزات الفنادق وغيرها، ويجب أن يدرك المستهلكون أنه على الرغم من أنهم قد يوفرون المال في البداية بأسعار ترويجية منخفضة الكلفة فإن التكاليف المحتملة للعقوبات وعدم القدرة على تغيير خطط سفرهم يمكن أن تفوق ذلك بكثير. هدفنا هو ضمان اتخاذ المسافرين قرارات مستنيرة بدلا من الانجرار وراء إغراء الأسعار المنخفضة».
من جانبها قدمت فاطمة أحمد نائب رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر بعض النصائح التي قد تساعد المسافرين على تجنب الخسائر في هذه الحالات:
1- تأكد من حقوقك: راجع دائما الشروط والأحكام المرتبطة بالأسعار الترويجية قبل الحجز.
2- فكر في تأمين السفر: قم بحماية استثمارك بالتأمين على السفر الذي يغطي الإلغاءات المتعلقة بالظروف غير المتوقعة.
3- استشر أخصائي السفر: العمل مع مكاتب السفر المرخصة والموثوقة ووكلاء سفر مؤهلين يمكنهم تقديم إرشادات الخبراء والمساعدة في تقديم كافة الخيارات بكل شفافية.
4- الدعم الشخصي الذي يمكن الوصول إليه: على عكس مراكز اتصال شركات الطيران ومواقع الإنترنت، في حالة الإلغاء أو حالات الطوارئ، يعمل وكيل السفر نيابة عن المسافر، ويساعد العملاء في التنقل في المواقف المعقدة لتأمين أفضل النتائج الممكنة. والجدير بالذكر أن اسعار التذاكر ذات المرونة، وخاصة في السياق الجيوسياسي اليوم، يمكن أن تكون رصيدا حيويا للمسافرين لمنع الخسائر المالية الممكن تجنبها وتعزيز تجارب السفر الآمنة والممتعة.
وأكدت الجمعية التزامها بتثقيف وتوعية المسافرين، حيث تهدف إلى تمكين المسافرين من المعرفة التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات أفضل بشأن العروض الترويجية لشركات الطيران، وضمان أن تكون رحلاتهم سليمة ماليا وممتعة.
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