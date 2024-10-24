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((مكاتب السياحة والسفر البحرينية)) تحذر من عروض شركات الطيران الترويجية

10/24/2024 7:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬البحرينية‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬عند‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بصفقات‭ ‬مغرية‭ ‬شكلياً‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الالغاء‭ ‬واسترجاع‭ ‬الأموال‭ ‬بشكل‭ ‬صارم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬الوجهات‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭: ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المناخ‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬الحالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬او‭ ‬تأجيل‭ ‬الرحلات،‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬المسافرون‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الآثار‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحملها‭ ‬هذه‭ ‬العروض‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬الترويجية‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬جذابة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬قيود‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعديل‭ ‬أو‭ ‬الإلغاء،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬السفر‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوجهات‭ ‬المقصودة‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬المسافرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬تحتاج‭ ‬فيها‭ ‬خططهم‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نفقات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جيبهم‭.‬

وقال‭ ‬جهاد‭ ‬أمين‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭: ‬‮«‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العالمي‭ ‬المتغير‭ ‬بسرعة‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬المرونة‭ ‬المطلوبة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬والخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬حجوزات‭ ‬الفنادق‭ ‬وغيرها،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬المستهلكون‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يوفرون‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بأسعار‭ ‬ترويجية‭ ‬منخفضة‭ ‬الكلفة‭ ‬فإن‭ ‬التكاليف‭ ‬المحتملة‭ ‬للعقوبات‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬خطط‭ ‬سفرهم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬المسافرين‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬إغراء‭ ‬الأسعار‭ ‬المنخفضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قدمت‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭:‬

1-‭ ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬حقوقك‭: ‬راجع‭ ‬دائما‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأسعار‭ ‬الترويجية‭ ‬قبل‭ ‬الحجز‭.‬

2-‭ ‬فكر‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬السفر‭: ‬قم‭ ‬بحماية‭ ‬استثمارك‭ ‬بالتأمين‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬الإلغاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالظروف‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭.‬

3-‭ ‬استشر‭ ‬أخصائي‭ ‬السفر‭: ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬المرخصة‭ ‬والموثوقة‭ ‬ووكلاء‭ ‬سفر‭ ‬مؤهلين‭ ‬يمكنهم‭ ‬تقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬الخبراء‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخيارات‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭.‬

4-‭ ‬الدعم‭ ‬الشخصي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭: ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مراكز‭ ‬اتصال‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬ومواقع‭ ‬الإنترنت،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإلغاء‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬يعمل‭ ‬وكيل‭ ‬السفر‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المسافر،‭ ‬ويساعد‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬المعقدة‭ ‬لتأمين‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الممكنة‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬ذات‭ ‬المرونة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬اليوم،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رصيدا‭ ‬حيويا‭ ‬للمسافرين‭ ‬لمنع‭ ‬الخسائر‭ ‬المالية‭ ‬الممكن‭ ‬تجنبها‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجارب‭ ‬السفر‭ ‬الآمنة‭ ‬والممتعة‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬التزامها‭ ‬بتثقيف‭ ‬وتوعية‭ ‬المسافرين،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خيارات‭ ‬أفضل‭ ‬بشأن‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رحلاتهم‭ ‬سليمة‭ ‬ماليا‭ ‬وممتعة‭.‬

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