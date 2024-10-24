وزير الصناعة والتجارة يشارك في أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (
MIPF ) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (
UNIDO )، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري بالرياض تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
وقد شارك الوزير خلال أعمال المنتدى في اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة مع عدد من الوزراء وقيادات التحول الصناعي حول العالم. كما حضر الجلسات الحوارية حول سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وأبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأحدث التقنيات الرقمية في التصنيع منها الذكاء الاصطناعي، وشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية بعنوان «السياسات قيد التنفيذ في غربي آسيا: رؤى مستمدة من تقرير التنمية الصناعية لعام 2024».
وقد شاركت الوزارة في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث تم استعراض أبرز منجزات المملكة في القطاع الصناعي والمبادرات والجهود الرامية إلى توطين الصناعات الواعدة وتطوير الابتكار والإبداع في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية فيه، يما يدعم تنافسيته واستدامته.
وعلى هامش أعمال المنتدى التقى عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وجيريد ميولر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
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