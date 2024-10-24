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وزير الصناعة والتجارة يشارك في أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض

10/24/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬السياسات‭ ‬الصناعية‭ ‬متعدّد‭ ‬الأطراف‭ (‬ MIPF ‭) ‬2024‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬ UNIDO ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالرياض‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السياسات‭ ‬الصناعية‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والمهتمين‭ ‬بتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬الصناعية‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الطاولة‭ ‬الوزارية‭ ‬المستديرة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وقيادات‭ ‬التحول‭ ‬الصناعي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬استخدام‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬وأبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات،‭ ‬وأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬منها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشارك‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السياسات‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬غربي‭ ‬آسيا‭: ‬رؤى‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬لعام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للمنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والمبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توطين‭ ‬الصناعات‭ ‬الواعدة‭ ‬وتطوير‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬النوعية‭ ‬فيه،‭ ‬يما‭ ‬يدعم‭ ‬تنافسيته‭ ‬واستدامته‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التقى‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وجيريد‭ ‬ميولر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭).‬

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