خطط تمويلية لإيجاد مزايا تحفيزية لترميم المباني الأثرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬عن‭ ‬خططها‭ ‬لاستعادة‭ ‬التصميم‭ ‬الأصلي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنامة،‭ ‬وتطوير‭ ‬مركز‭ ‬زوار‭ ‬المنامة‭ ‬بباب‭ ‬البحرين‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬جامع‭ ‬المهزع‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الدكاكين‭ ‬التي‭ ‬تـأثرت‭ ‬بالحريق‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬القديم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيلها‭ ‬لدورها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬القديم‭ ‬تركيبته‭ ‬الحيوية‭ ‬وخصوصيته‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭. ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬المدن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬وشدد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬التراث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دمج‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬المميز‭ ‬للمدن‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬وتوظيفها‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬التاريخية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭ ‬والعادات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬المكان‭ ‬وذاكرته‭ ‬الثقافية،‭ ‬ومن‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬التصنيفات‭ ‬العمرانية‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‮»‬‭ ‬على‭ ‬نطاقات‭ ‬المدن‭ ‬الحضرية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬التاريخية،‭ ‬كما‭ ‬تعتزم‭ ‬الهيئة‭ ‬إيجاد‭ ‬مزايا‭ ‬تحفيزية‭ ‬لترميم‭ ‬المباني‭ ‬التراثية‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬والتمويل‭.‬

وحول‭ ‬المشروع‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬آراء‭ ‬وتطلعات‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للمنطقة‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬لتوفير‭ ‬كافّة‭ ‬حاجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تترأسها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬البلدي‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالحرف‭ ‬التراثية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬واحياء‭ ‬المشاهد‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬باعتبارها‭ ‬نتاجًا‭ ‬لحضارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مؤكدا‭ ‬التوجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬التراثية‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬قرب‭ ‬موعد‭ ‬افتتاح‭ ‬البيت‭ ‬الرابع‭ ‬التابع‭ ‬لبيوت‭ ‬الحرف‭ ‬والمسمى‭ ‬ببيت‭ ‬النقدة‭ ‬المرتبط‭ ‬بحرفة‭ ‬التطريز‭ ‬البحريني‭ ‬الفضي‭ ‬‮«‬النقدة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬حرفة‭ ‬صناعة‭ ‬الفخار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومن‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬العيون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬واعادة‭ ‬إحيائها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استدامتها‭ ‬وتوظيف‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬منتجعات‭ ‬ومنتزهات‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭.‬

وخلال‭ ‬الندوة‭ ‬كشفت‭ ‬المهندسة‭ ‬هدى‭ ‬صنقور‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬ادراج‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬والتابعة‭ ‬لليونسكو‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬مدينة‭ ‬احتضنت‭ ‬كافّة‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬منذ‭ ‬مئات‭ ‬السنين،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ادراج‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬القوائم‭. ‬