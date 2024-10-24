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الانتهاء من أعمال تطوير ((المنطقة التعليمية)) ديسمبر القادم

10/24/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص‭ ‬


أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬93‭.‬14 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لطريق‭ ‬رقم‭ ‬4109‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬والمقرر‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬أمطار‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬ضخ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬مسارين‭ ‬بكل‭ ‬اتجاه‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬وشارع‭ ‬خدمي‭ ‬وإنشاء‭ ‬تقاطعين‭ ‬مع‭ ‬إشارة‭ ‬ضوئية‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وأبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬الزلاق‭: ‬بمجمع‭ ‬1056‭ - ‬طريق‭ ‬5615‭ ‬والطرق‭ ‬المحيطة‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2026‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ ‬وشارع‭ ‬37‭ ‬وشارع‭ ‬الحجيات‭ - ‬مجمع‭ ‬939‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬وسيتم‭ ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭ ‬لاحقا‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ ‬وشارع‭ ‬37‭ - ‬الرفاع‭ (‬المرحلة‭ ‬الثانية‭) ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬مدته‭ ‬لمارس‭ ‬2025‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الحجيات‭ ‬والدوار‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الحجيات‭ ‬وشارع‭ ‬جده‭ ‬ ‭ ‬الرفاع‭ ‬مجمع‭ ‬939‭ ‬و935‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬والمتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تمديد‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2025‭ ‬ومشروع‭ ‬طرق‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬مجمع‭ ‬960،‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬مع‭ ‬المنطقة‭ ‬الإسكانية‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬ورقم‭ ‬2‭ ‬ورقم‭ ‬3‭ ‬والذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيهم‭ ‬50 % ‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فقد‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تطوير‭ ‬طرق‭ ‬مجمع‭ ‬905‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬وصيانة‭ ‬طرق‭ ‬مجمع‭ ‬903‭ ‬ومجمع‭ ‬944‭ ‬وموعد‭ ‬اكتمال‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬وصيانة‭ ‬طرق‭ ‬وتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬3903‭ -‬3911‭ ‬و3922‭ ‬بالحجيات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬939‭ ‬وموعد‭ ‬اكتمال‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬طرق‭ ‬مجمع‭ ‬921‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وموعد‭ ‬اكتمالها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬دمشق‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬حيث‭ ‬أنجزت‭ ‬95 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مجمع‭ ‬914‭ ‬بالرفاع‭ ‬البوكوارة‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مجمع‭ ‬929‭ ‬الرفاع‭ ‬الحجيات‭ ‬الذي‭ ‬أنجزت‭ ‬أعماله‭ ‬بنسبة‭ ‬99 % ‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬طريق‭ ‬3410‭ ‬الرفاع‭ ‬934‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬طرق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬645‭ ‬بهورة‭ ‬سند‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬مستقبلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬ووضع‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتحذيرية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬الشوارع،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬

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