الانتهاء من أعمال تطوير ((المنطقة التعليمية)) ديسمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
أعلنت وزارة الأشغال أنه تم إنجاز 93.14 % من إجمالي أعمال مشروع البنية التحتية لطريق رقم 4109 والتي مازالت قيد التنفيذ في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، موضحة أن المشروع الذي بدأ في يوليو والمقرر له أن ينتهي في ديسمبر القادم اشتمل على إنشاء شبكة صرف أمطار مع محطة ضخ، بالإضافة إلى توسعة الشارع إلى مسارين بكل اتجاه مع توفير مواقف سيارات وشارع خدمي وإنشاء تقاطعين مع إشارة ضوئية لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي الجنوبية أمس.
كما ناقش الاجتماع المشاريع القائمة في المنطقة الجنوبية، وأبرزها مشروع الزلاق: بمجمع 1056 - طريق 5615 والطرق المحيطة والذي بدأ في 7 يناير للعام الجاري ومن المفترض أن ينتهي في 3 يناير 2026 ومشروع تطوير شارع المحزورة وشارع 37 وشارع الحجيات - مجمع 939 الذي بدأ في مايو 2023 وسيتم تمديد مدة العمل فيه لاحقا ومشروع تطوير شارع المحزورة وشارع 37 - الرفاع (المرحلة الثانية) الذي تم تمديد مدته لمارس 2025 ومشروع تطوير شارع الحجيات والدوار الواقع على شارع الحجيات وشارع جده – الرفاع مجمع 939 و935 الذي بدأ في سبتمبر 2023 والمتوقع أن يتم تمديد المدة في مايو 2025 ومشروع طرق مدينة خليفة مجمع 960، الطريق الرابط مع المنطقة الإسكانية رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيهم 50 % .
أما فيما يتعلق بصيانة الطرق للمحافظة الجنوبية فقد أوضحت وزارة الأشغال تطوير طرق مجمع 905 على أن يكتمل المشروع في مارس 2025 وصيانة طرق مجمع 903 ومجمع 944 وموعد اكتمال المشروع في ديسمبر للعام الجاري وصيانة طرق وتطوير الطرق 3903 -3911 و3922 بالحجيات في مجمع 939 وموعد اكتمال المشروع في مارس 2025 وإعادة تأهيل طرق مجمع 921 بمدينة عيسى وموعد اكتمالها في ديسمبر للعام الجاري وإعادة تأهيل شارع دمشق بمدينة عيسى، حيث أنجزت 95 % من إجمالي أعمال المشروع وإعادة تأهيل مجمع 914 بالرفاع البوكوارة والمقرر أن يكتمل في ديسمبر للعام الجاري وإعادة تأهيل مجمع 929 الرفاع الحجيات الذي أنجزت أعماله بنسبة 99 % وإعادة تأهيل طريق 3410 الرفاع 934 على أن يكتمل في يناير 2025 وإعادة تأهيل طرق مختلفة في مجمع 645 بهورة سند مع وضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلا من قبل الجهات الخدمية ووضع العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشوارع، ومن المقرر أن يكتمل في مارس 2025.
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