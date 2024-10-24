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الرئيس الروسي يلتقي وزير الخارجية خلال اجتماع قمة البريكس

10/24/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قازان‭ ‬بجمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭. ‬

وأعرب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لمشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة،‭ ‬وكلف‭ ‬فخامته‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنيات‭ ‬فخامته‭ ‬لهما‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نقل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬ولروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخيّة‭ ‬وثيقة،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬القمة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭. ‬

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