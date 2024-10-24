الرئيس الروسي يلتقي وزير الخارجية خلال اجتماع قمة البريكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أمس مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك خلال اجتماع قمة مجموعة البريكس التي عقدت في مدينة قازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.
وأعرب فخامة الرئيس الروسي عن بالغ شكره لمشاركة مملكة البحرين في أعمال القمة، وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات فخامته لهما بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه نقل الدكتور عبداللطيف الزياني إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لفخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام النماء والازدهار، معرباً عن سعادته بمشاركة مملكة البحرين في أعمال قمة مجموعة البريكس في إطار ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخيّة وثيقة، منوها بما حققته القمة من نتائج طيبة.
MENAFN24102024000055011008ID1108816857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.