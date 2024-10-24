وزير الخارجية: تعاون تاريخي ووثيق مع الأمم المتحدة في إطار تمسك البحرين بقيمها الإنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة من أجل عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلاً وإنصافًا وازدهارًا للبشرية جمعاء.
وأعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة والذكرى التاسعة والسبعين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، عن اعتزازه بالتعاون التاريخي الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، واستمراره وتناميه في إطار تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية بما يتسق مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده السامية في تحقيق السلام، والتعاون الدولي على أسس من الود والاحترام المتبادل وحسن الجوار وتغليب الحكمة والحوار في تسوية النزاعات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وأشار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى مواصلة مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي لجلالة الملك المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجهودها كشريك دولي فاعل في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية، ودعمها لأهداف خطة التنمية المستدامة وميثاق المستقبل والتعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.
وحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للمبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية، بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين، في سياق رؤية شاملة لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، في مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري في المنطقة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب دعوة جلالة الملك أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى سن اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التطرف والإرهاب.
وثمن وزير الخارجية الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدعوة إلى الإصلاح الشامل للمنظمة الدولية بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، واقتراح إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي، باعتبارها ضرورات حتمية لتعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية العالمية من خلال مؤسسات دولية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية وتشريعية أكثر فاعلية وعدالة واستدامة وتحقيقًا لآمال الشعوب في السلام والتنمية والازدهار.
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