وزير الخارجية: تعاون تاريخي ووثيق مع الأمم المتحدة في إطار تمسك البحرين بقيمها الإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬لدخول‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬التاريخي‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬واستمراره‭ ‬وتناميه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تمسك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الميثاق‭ ‬الأممي‭ ‬ومقاصده‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬وتغليب‭ ‬الحكمة‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لجهودها‭ ‬كشريك‭ ‬دولي‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعمها‭ ‬لأهداف‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وميثاق‭ ‬المستقبل‭ ‬والتعاهد‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭ ‬وإعلان‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

وحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفاعلة‭ ‬للمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬بشأن‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬واقتراح‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورات‭ ‬حتمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والبيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والتقنية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬ومنظومات‭ ‬أمنية‭ ‬ودفاعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وتشريعية‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وعدالة‭ ‬واستدامة‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لآمال‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭. ‬