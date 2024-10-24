Friday, 25 October 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية: تعاون تاريخي ووثيق مع الأمم المتحدة في إطار تمسك البحرين بقيمها الإنسانية

10/24/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وعدلاً‭ ‬وإنصافًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للبشرية‭ ‬جمعاء‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬لدخول‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬التاريخي‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬واستمراره‭ ‬وتناميه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تمسك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الميثاق‭ ‬الأممي‭ ‬ومقاصده‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬وتغليب‭ ‬الحكمة‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لجهودها‭ ‬كشريك‭ ‬دولي‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعمها‭ ‬لأهداف‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وميثاق‭ ‬المستقبل‭ ‬والتعاهد‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭ ‬وإعلان‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

وحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفاعلة‭ ‬للمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬بشأن‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬واقتراح‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورات‭ ‬حتمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والبيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والتقنية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬ومنظومات‭ ‬أمنية‭ ‬ودفاعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وتشريعية‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وعدالة‭ ‬واستدامة‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لآمال‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭. ‬

MENAFN24102024000055011008ID1108816855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث