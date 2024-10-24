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((الشورى)) يتجه إلى تمرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022 الأحد

10/24/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬


ينظر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬وقد‭ ‬دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بالملاحظات‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬لدى‭ ‬اللجنة‭ ‬أية‭ ‬مؤشرات‭ ‬تبين‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيحية‭ ‬بشأنها‭.‬

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬رغم‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬بيان‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ (‬الخصوم‭ ‬والأصول‭)‬،‭ ‬وبيان‭ ‬التدفق‭ ‬النقدي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بإرفاق‭ ‬كشف‭ ‬المقبوضات‭ ‬والمدفوعات‭ ‬فقط،‭ ‬ذكرت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬المتسلمة‭ ‬كإيرادات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تحصيلها‭ ‬وتسلمها،‭ ‬ولا‭ ‬تسجل‭ ‬ضمن‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬إيرادات‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تورد‭ ‬إلى‭ ‬الحساب‭ ‬العمومي،‭ ‬وقد‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بحصر‭ ‬إيرادات‭ ‬الجهات‭ ‬المستثناة‭ ‬من‭ ‬التوريد‭ ‬إلى‭ ‬الحساب‭ ‬العمومي،‭ ‬وإلحاقها‭ ‬بالحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬يقوم‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬الإيرادات‭ ‬وأبواب‭ ‬المصروفات‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬ملحقات‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭: ‬المطلوبات‭ ‬المستحقة‭ (‬الذمم‭ ‬المالية‭)‬،‭ ‬المصروفات‭ ‬المستحقة،‭ ‬والأهم‭ ‬بيان‭ ‬القروض‭ (‬الدين‭ ‬العام‭)‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتعرف‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬الأداء‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬مراجعة‭ ‬وتدقيق‭ ‬المعلومات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬رغم‭ ‬أهميتها‭ ‬واعتبارها‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬الدولة‭. ‬ولاحظت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تجاوزت‭ ‬مصروفاتها‭ ‬التقديرات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬جميع‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬لمصروفاتها‭.‬

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