((التنـسـيـقية)) تستعرض تطوير إجراءات تنـظـيـم سوق العمـل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ493.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة التنسيقية استعرضت الموضوعات المتصلة بتطوير إجراءات تنظيم سوق العمل، كما تابعت جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وإلى جانب ذلك ناقشت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
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