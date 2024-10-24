((التنـسـيـقية)) تستعرض تطوير إجراءات تنـظـيـم سوق العمـل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬تابعت‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تقارير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬